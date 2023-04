Yolanda, mujer de fuego y acero

Tras ver su discurso íntegro, confieso que me equivoqué con Yolanda Díaz. Porque pensaba que iba a ser la muleta perfecta de Camaleón Sánchez y un salvavidas para un Podemos renqueante. Nada más lejos de la realidad. Quizás es que no se había decidido del todo o puede que la espera y el tiempo de escucha que prometió, fueran parte de un plan milimétricamente calculado. La construcción de los liderazgos se compone de muchos factores, y en el caso de esta política de origen gallego, se añade la endiablada complejidad que tanto erosiona a las izquierdas. Yo, incauto de mí, pensaba que Yolanda era inteligente y dialogante, pero de perfil más bien bajo, una vicepresidenta intercambiable con imagen de seria y trabajadora. Sin embargo, al escucharla y observar su gestualidad, he caído en la cuenta de que atesora una ambición como pocas veces he visto. Porque no es un asunto menor haber sido capaz de reunir a doce formaciones políticas en torno a su liderazgo y que, de momento, demuestran un enorme y contagioso entusiasmo con el proyecto Sumar. Porque en vez de quemarse con candidaturas frágiles y difíciles de articular en las elecciones autonómicas de mayo, se ha lanzado directamente a por la pieza mayor, mientras ve al cadáver de su enemigo, el desgastado Podemos, rendirse al yolandismo o enfrentarse a una grave crisis de supervivencia. Porque Sánchez es quien la apuntalará y no al revés, si quiere tener alguna posibilidad de revalidar un gobierno agotado.

Yolanda utilizó frases cortas y muy contundentes, en una oratoria plena de determinación y frescura. Lo cierto es que conecta de un modo natural con el público y transmite rotundidad en un tono apasionado que convence. Si es nombrada presidenta del Gobierno de España, mi equivocación será histórica. Porque, atentos y atentas, ella no es de nadie.