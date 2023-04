El medalleo

El Parlamento de Canarias le cuesta a los ciudadanos de este jardín de belleza sin par unos treinta y siete millones de euros. En la cámara legislativa, a pesar de que haya algún batata, no hay actividad agraria; ni industrial, aunque no falte algún tornillo de roscachapa; ni turística, aunque haya diputados, diputadas y diputades que pasan hasta cuatro años de vacaciones. En el Parlamento no se produce ningún bien material sino entelequias. Se insultan un poco y se hacen muchas leyes que sirven para complicarle la vida a la gente.

Ese presupuesto por lo tanto, se destina mayormente a pagar nóminas. Las de los currantes y de los setenta diputados, son más de catorce millones (ya saben quién cobra más). Las instituciones parlamentarias –diputación del común y otras– se llevan otros doce millones. ¿Y el resto de la pasta? Pues es que las cosas se han puesto carísimas. El aire acondicionado, la luz, el agua, cambiar los escaños por unos de piel de gacela de Groenlandia, hacerse con un edificio nuevo en frente del salón de plenos para ponerles oficinas monas y coquetamente amuebladas a sus señorías, los smartphones de última generación, las tabletas… En fin. Cosas esenciales. Y además hay que hacer unas nuevas medallas para colgárselas del cogote a los nuevos diputados.

Un partido político que aún no ha entrado en el Parlamento, Drago de Alberto Rodríguez, ha dicho que no piensa aceptar que les den ninguna de esas medallas en las que se van a gastar veintiséis mil euros. Y al poco rato lo ha dicho también Más Canarias, lamentando ese gasto “con la cantidad de pobres que hay en Canarias”. Igual a alguno de estos dos partidos no le va a hacer falta sacrificarse, porque está por ver que consigan poner el trasero en un escaño. Sería una pena que no lo logren porque «con la cantidad de pobres que hay en Canarias» seguro que donarían sus sueldos íntegros para alimentar a la gente necesitada. Tendremos que recordárselo en caso de que les suene la flauta.

Lo de las medallas no es insultante por el precio, sino porque se ha encargado a Orfebrería Castellana, de Madrid, la única empresa que se presentó al concurso. No contento con los dos cuadros que presiden el salón de sesiones, representando a unos guanches machistas y heteropatriarcales que entregan unas doncellas a los conquistadores castellanos, el presidente de la cámara, Gustavo Matos, le ha encargado las medallas canarias a unos castellanos. Ese concurso tendría que haber quedado desierto, como la totorota de algunos que yo me sé. ¿Medallas para qué? Si les clavan un carné en el pecho con una alcayata faltará aforo en la toma de posesión. Garantizado. Y si la alcayata es grande…