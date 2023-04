Homenaje al cabrero José Manuel Martín Reyes

El núcleo villero de Pinolere sería el escenario durante los días 1 y 2 de abril de la XII Feria del queso de Canarias. Numerosos espacios destinados al delicioso producto obtenido por maduración de la cuajada de la leche ocuparon diversos stands. Quesos de diversas islas deleitaron a todo tipo de paladares. A ello se sumaron productos de repostería, vino, mojos, turrones, café y detalles relacionados con la artesanía. También sería posible observar variedades de cabra, oveja y perro; así como ejemplares de cochino negro, gallos y gallinas, un camello canario, tórtolas y otros animales. Las actuaciones musicales y los reconocimientos a personas comprometidas con el sector primario también son actos que forman parte de la esencia de la Feria. De esa forma, durante la tarde del sábado 1 de abril, desde la Asociación Cultural Pinolere y la Asociación Cultural Amigos del Baño de las Cabras en el Mar, se realizaría un homenaje a José Manuel Martín Reyes, conocido como Manuel el Cabrero. El gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús Rodríguez, sería el encargado de leer algunas notas biográficas relativas al protagonista, con el que compartimos algunos detalles antes y después del esperado momento. José Manuel, con una lanza en la mano que originalmente llegaba hasta los 4 metros, escucharía la presentación ante un público que, con gran atención y cámara en mano, esperaba la recepción de la distinción en reconocimiento a una trayectoria de vida vinculada al mundo ganadero.

La emoción, los aplausos y alguna que otra lágrima se hicieron presentes. Estamos seguros de que en ese momento pasaron por la cabeza del protagonista innumerables recuerdos familiares e incontables horas de trabajo en un sector –el primario– por el que siempre ha luchado y sigue bregando desde diversos rincones de La Matanza de Acentejo, participando de una forma de vida, pero, al mismo tiempo, recogiendo una herencia cultural que representa parte de nuestra trayectoria histórica.

Su padre –Manuel– ya sería cabrero, al igual que su abuelo, conocido como Cho Manuel. Por la vía materna, aquella que le legara Cecilia, fallecida hace casi dos años, la familia también estaría vinculada a la cría de vacas, siendo el padre de su madre Cho Reyes, conocido también como el Guanche Chico, formando parte de los integrantes que actúan en la ceremonia ante la Virgen de Candelaria. En la conversación se sucede el recuerdo a grandes cabreros cuyo legado y huella no deberíamos perder. De esa forma, nos anota los nombres de Bernardo el Ovejero, Cho Máximo, José, entre otros que recorrieron diversos espacios de su municipio natal. Su abuelo llegaría a tener un rebaño de 16/18 cabras, pasando su padre a tener uno formado por 20/25 cabras aproximadamente. No duda en recordar que sobre los 5/6 años ya empieza en el oficio a partir de ciertas dificultades visuales sufridas por su abuelo. Poco a poco comienza a realizar compra de ganado en diversos lugares, tanto en el norte como en el sur de la isla. Décadas atrás y ya en la actualidad, pese a la disminución en el número de cabras que posee –unas 80– nos apunta que todas tienen nombre, siendo capaz de identificar cada una de ellas y no duda en mencionarnos como ejemplo a Margarita, Romera, Rosita, Carbonera, etc. La atención y el trabajo con los mayores le permitirían adquirir conocimientos en el apartado de las hierbas con usos curativos para las cabras, apuntando diversos ejemplos sobre ello.

En el intercambio de impresiones nos deja una frase que ya escuchara de su padre y que resume, sin lugar a dudas, la complejidad de su oficio y la necesidad de salir adelante bajo diferentes etapas históricas: «Un cabrero no puede tener vergüenza». Gracias, José Manuel, por dejar acercarnos brevemente a tu trayectoria y nuestra felicitación por este reconocimiento como profesional del sector primario.