Paco Afonso, raíz y gratitud de las buenas personas

Antes de que pasara casi todo, es decir, antes de que fuéramos adultos y empezáramos a sentir que la tierra ya no se pisaba, sino que nos pisaba, conocí por la casualidad de las plataneras a una de las personas, de las buenas personas, que hicieron mejor mi vida, que la ampliaron, que la llenaron de salud y de la alegría de seguir encontrándonos.

Fue por ese azar que dan los lugares humildes, donde casi todo se hacía por primera vez aunque estuvieras haciéndolo toda la vida, atolondradamente. Él era Paco Afonso, lo llamaban los que sabían de nombres El Cascarilla, pues así debía ser el nombrete de sus parientes. Pero nosotros, al menos en mi casa, lo llamábamos Paco, pues entonces el diminutivo era algo que no se estilaba tanto como ahora. Pasó el tiempo y ya se sabe quién fue aquel Paco Afonso que una vez, mil veces, vino a casa a ver si yo necesitaba respiración, amistad o cuidado.

¿Por qué se mostraba con ese interés? Nunca me lo dijo, nunca se lo preguntamos. Lo cierto es que tenía, y demostraba, un sexto sentido para saber que en el otro lado del barrio, tan lejos que había que correr mucho si había prisa, lo requerían de ayuda. Tenía que ser muy perspicaz para ir a ofrecerla, porque aquel era un mundo sin teléfono, así que nos comunicábamos con esa garganta secreta que tenemos para sentir cerca lo que está lejos. Él siempre estaba. ¿Por qué? Porque siempre estaba olfateando el suelo por el que circulan las noticias de alarma y solidaridad, de amor por el otro que está lejos o sufre.

Paco era un muchacho que siempre venía, cuando le tocaba visitar mi casa, vestido de limpio, como si acabara de salir de la escuela, entonces la de los Agustinos. El traje era siempre el mismo. Yo mismo lo llevé algún tiempo, azul oscuro casi negro, con unos vivos blancos que no sé por qué se los ponían, para distinguirnos seguramente de los otros niños pobres.

En aquel entonces la discriminación entre ricos y pobres, o muy ricos y rematadamente pobres, era dramática, abismal, imperiosa y ruin. En ese mar triste vivíamos, conviviendo con los pudientes que no nos desmerecían, o viviendo y sintiendo que quizá la vida estaba mal repartida pero así (eso se decía en Sinuhé el Egipcio, que leíamos como para descubrir la vida) era y sería siempre. Era una época de enorme injusticia, que los curas (tampoco los salesianos) no paliaban sino que machacaban como si ese fuera el signo de la religión de Dios: cargar con la cruz de la pobreza para que supiéramos lo que valía un peine, o el cielo que Dios nos tenía prometido.

En ese ambiente que alternaba la salud con la enfermedad, ese era mi caso, apareció una y otra vez Paco Afonso, y mi madre lo sentaba, ante mi, en una banqueta truncada que nunca sé cómo fue a parar a aquella casa. En esa banqueta, por aquellos años, vi sentarse a un hombre que venía con un cuchillo a matar a mi padre, y nunca supe qué pasó para que dejara el cuchillo sobre mi cama, yéndose de inmediato como si hubiera sentido miedo o bien oyó una voz de la razón que dijo, como en la Biblia, detente. Se detuvo el hombre, pero el susto no se fue de la banqueta, que era, ya digo, la misma que le puso mi madre a Paco para que esperara a que yo empezara a hablarle de lo que fuera. Yo no podía hablar, Paco se daba cuenta de que tenía delante una cara sin voz, una tos herida.

Paco había venido como un enviado de algún lado del mundo para interesarse por la enfermedad de este amigo que ya no iba a clase, por lo que fuera, pero hubo más, mucho más que eso: iba porque le daba la gana. Es decir: sentía ganas de saber cómo estaba aquel muchacho, que él llamaba Juanillo, y no tenía otra forma que adivinar si esa vez estaría o no en la casa, atacado o curado, cualquier cosa.

La primera vez que apareció mi madre le dio de comer papas fritas de las que ella hacía a todas horas, pero él le dijo que él no venía a comer, sino a jugar, o más bien a ver si yo podía jugar. Yo no podía jugar. Entonces el asma era un azote que no permitía tregua, así que él se quedaba horas sin decir nada, callado como un pájaro de los del barranco, diciendo de vez en cuando “mejorarás”.

Mejoré, él lo fue viendo. A veces venía con hojas de las que copiaba en clase, otras veces se sentaba y me contaba noticias de la calle, y a veces no decía nada. Me miraba con los ojos abiertos, como si me estuviera prestando una escalera para huir de la enfermedad, y luego se iba. No tenía que decir adiós ni nada, en realidad era como un fantasma de buena voluntad incrustado en una casa cuya única riqueza era el teléfono de baquelita por el que, a veces, él mismo llamaba a ver si podía venir a verme.

Pasó el tiempo, y fue el primer alcalde democrático de mi pueblo. Ya era otro tiempo, y aunque mi enfermedad era (es) crónica y pertinaz, ya no tenía problema en desplazarme y vivir como cualquier adulto de mi edad. Lo fui a ver cómo tomaba posesión de la alcaldía, luego fui a su toma de posesión como gobernador civil. Se había dejado un bigote que lo hacía más grande, o mayor, me llevaba a veces en su coche, de alcalde, de gobernador, como si estuviera paseando a aquel muchacho que no lo olvidaba, y un día aciago de la vida el fuego terrible lo venció en La Gomera, mientras ayudaba a otros a zafarse de un incendio que al fin fue su tumba y nuestra desgracia.

Fue la persona que más quise de entre todos aquellos muchachos que yo veía ir y venir, saludando con salud un mundo que iba a ser mejor. Cuando observo alrededor la maldad, la mezquindad, el dolor que producen las malas personas, que hay incrustadas en el árbol infeliz de la vida, me acuerdo de Paco y me viene al alma y al pasado el latido feraz, hermoso, de aquel chico sentado delante de mi a ver si por fin, tras el ataque de asma, venía la paz o la esperanza.

Él regaló paz y esperanza, y yo no quiero que eso se me olvide, porque gracias a personas así mi vida, la que hubo, la que me quede, fue mejor que esa sequedad que a veces se ve bajo las piedras chiquitas que te quitan las ganas de andar solo.