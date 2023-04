Ahora que el análisis de la inflación está de moda, pensemos en el proceso de formación de precios, sabiendo que son una ratio a la que dos bienes han sido intercambiados en una determinada transacción. Estos pueden requerir una negociación que incluye determinadas condiciones, existiendo gastos inherentes a la redacción de los acuerdos y a su posterior cumplimiento, los cuales se podrían denominar costes de coordinación, que vienen a representar el precio en el que se incurre para encajar los distintos productos y procesos. A partir de ahí, la dirección de una empresa tomará medidas para que los costes que supone organizar una transacción adicional de forma interna igualen a los gastos que implica desempeñar esa misma función en el mercado abierto. De esa forma, los costes marginales de transacción en la esfera de lo privado, dadas las economías de escala que la digitalización de los procedimientos genera, se han ido reduciendo de forma importante. Ahora bien, el control público ha caminado en sentido contrario, hasta intervenir en la supervivencia de parte del tejido productivo, de forma que a menor dimensión, peores ratios se detentan al no existir proporcionalidad alguna.

En ese marco, cuando se habla de costes, se monetizan y se sintetizan en una cifra concreta que pudiera ser la que se abona por unas circunstancias precisas. No obstante, existen otros tipos, que son aquellos que, de forma invisible, obstaculizan la capacidad potencial a la hora de obtener determinados rendimientos. Uno de ellos es el tiempo perdido, o los recursos necesarios para poder sobrellevarlo a la hora de cumplir con todas las exigencias impuestas. A partir de esta reflexión, podríamos tener el deseo perverso de una situación de anomia, en donde cada cual se autorregulara tomando como lugar limítrofe la afección negativa externa, de forma que cualquier incremento en el beneficio privado no pueda originar pérdidas ilícitas en el resto. Sea cual sea la opción elegida, parece clara la postura de una regulación, por mínima que parezca, a un coste asumible, donde no se condicionen las acciones por la mera existencia de un marco establecido, aceptando que el desarrollo social debe estar sujeto a cierto grado de control arbitral con la finalidad de ocasionar reducciones en los costes de transacción y evitando correr el riesgo de entrar en otro tipo de inconvenientes, tanto en materia de exceso de preceptos como de su interpretación.

Tal vez, la prolija abundancia de legislación proceda del control mutuo de todas las partes en pro de evitar situaciones de corrupción. De hecho, como cimiento primigenio de la propia Unión Europea se encuentra el artículo 325 de su Tratado de Funcionamiento, donde relata que “… la Unión y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante medidas adoptadas… que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión”. Pero el problema no solo se centra en la cantidad, sino en la calidad. La falta de claridad interpretativa suficiente puede generar un problema en lugar de un remedio, de forma que se corre el riesgo de apostar por una seguridad jurídica determinada y se desemboca en un inmovilismo desenfrenado. A ese respecto es cierto que, según se recoge en nuestro Código Civil, la ignorancia jurídica no puede ser traba para el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, en ocasiones, la cantidad y dificultad de la regulación normativa desarrollada y generada por el órgano competente hace que, ni queriendo, se pueda, no sin antes dejar muchos recursos a la hora de poder atender a la totalidad de las obligaciones impuestas, ofreciendo excesiva complejidad, lo que afectaría negativamente en la eficacia del sistema económico, provocando un arrastre negativo sobre el crecimiento y el desarrollo de la sociedad.

Entonces, ¿qué papel juega la burocracia mal entendida? Está meridianamente claro que el fraude genera costes para la colectividad, para lo que hay que plantear una situación de tolerancia cero. Ahora bien, puede que, como decía el cineasta Billy Wilder, “…ninguna buena acción queda sin castigo…”, como amarga llamada de atención sobre la inocencia, porque una saludable intención mal calibrada en términos reglamentarios puede mermar la calidad de los servicios, la legalidad en sí, la transparencia de la gestión y, por supuesto, el coste reputacional, debido a que su uso puede resultar complejo para los agentes económicos ante una interpretación multivariable. A partir de ahí, ¿cuál es el coste real de la ineficiencia? ¿cuánto le cuesta al sistema ese impreso indebidamente cumplimentado o el requerimiento de una copia compulsada de un documento que ya obra en la Administración? ¿Y la falta de alfabetización digital de gran parte de la población que deja a las claras vulnerabilidades manifiestas por la imposibilidad de tramitar electrónicamente procedimientos sencillos? Sabiendo que la interoperabilidad administrativa se define como la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos, la falta de ella promueve la aparición del incumplimiento, porque la generación de cargas y molestias ocasiona pérdidas por no poder superar la barrera de la burocracia, terminando por hacer que se malgaste el dinero público. Y si eso no es fraude, al menos es despilfarro.

Pensemos que las normas no existen por un capricho. De hecho, cuando nos damos la mano para llegar a un acuerdo se sella un encuentro precedido de mutua desconfianza, donde los orígenes de tal acción se basaban en exponer que no se va con intenciones erróneas, mostrando que no se portaba arma alguna. A modo de propuesta, más allá de instrumentalizar la mera monetización de la burocracia para conocer su dimensión real, se hace imprescindible la simplificación de los procedimientos junto a la presunción de la inocencia transgresora, de ahí que la presentación de la declaración responsable se presentaría como instrumento que permitiría, de forma fácil y rápida, agilizar el inicio de cualquier actividad. Además, el uso generalizado del silencio administrativo positivo eliminaría costes de transacción sobre la parte administrada, fomentando la productividad en la administración gestora. Ahora bien, si con esa aparente laxitud normativa todavía se tienen incentivos al incumplimiento, que sepa la mano infractora que, sin llegar a la crueldad de la amputación, las siete plagas bíblicas parecerán un juego infantil al lado de lo que le espera.