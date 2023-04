Desiguales ante la ley

Muchas cosas escritas en la Constitución española son un cuento chino. O una expresión de buena voluntad, en el mejor de los casos, como el derecho al trabajo del que hoy carecen tres millones de personas. Pero no es por ahí por donde está naufragando la cosa sino porque cada vez somos más puñeteramente desiguales.

A la izquierda gobernante le encanta hablar de los millonarios frente a los pobres. Sacan de procesión, a hostia limpia, a los dueños de grandes empresas, a los banqueros o a los dirigentes del Ibex con salarios estratosféricos. Pero sufren amnesia cuando se habla de los gestores de empresas públicas, como Correos, que además de ganar sueldazos se pagan a sí mismos bonus de cientos de miles de euros aunque la empresa esté dando pérdidas. Y por supuesto, no se les ocurre hablar de las diferencias entre los territorios más pobres y los más ricos.

Una falsedad constitucional es que todos los ciudadanos españoles son iguales ante la ley y son depositarios de los mismos deberes y derechos. Ya no es así. No lo es porque se ha legislado de forma diferente en función del sexo del ciudadano o ciudadana. Y no es así porque desde hace ya muchos años, por la vía de la discriminación presupuestaria, se ha agrandado la brecha entre las comunidades más ricas y más pobres del Estado.

El mayor fracaso en la construcción de España ha sido la incapacidad de las distintas administraciones para promover la cohesión social y el desarrollo de aquellas comunidades con mayores cotas de pobreza. Lo del «España nos roba», que gritaba en Cataluña por las rentas que les quitaban, no sirvió para que Extremadura o Andalucía prosperaran. La transferencia de riqueza entre territorios se convirtió en un caudaloso sistema de ayudas sin más finalidad que la pura subsistencia clientelar.

Así, el mapa de España es el que es: las comunidades del Norte, con la excepción de Galicia, forman la España rica, con las mayores rentas per cápita, los mejores servicios públicos y las economías más potentes. Y las del Sur, con Andalucía y Canarias a la cola, las más pobres. De esas diferencias no habla nadie. Es más fácil poner a parir al dueño de Zara que al presidente del País Vasco, cuyos votos sostienen hoy al inquilino de La Moncloa, como sostendrán al de mañana si paga lo que tiene que pagar.

Pero, además, esto se deshace por otras costuras. En la declaración de la renta del año pasado, que se hace ahora, los trabajadores de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Valencia pagarán menos que el resto de los españoles, porque han corregido la inflación en los tramos autonómicos del IRPF. ¿Iguales ante las leyes? Por supuesto que no.