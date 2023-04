“¡’La Tarde’, con un poema de Rafael Arozarena!”

Aparecía con su botiquín chiquito por cualquier parte, sobre todo por la Avenida de Anaga. Iba riendo antes de encontrarte, porque él sabía que no iba solo. Nunca iba solo. Tenía un millón de amigos, pero estaban en las estrellas. Isaac de Vega, con los que los acompañaban a las tenidas con el sol o con las montañas, era el más fiel, el más callado, porque no hacía falta que hablaran: eran poetas. Había inventado el fetasiano, que no era un idioma ni una voz, sino un secreto que trasladaron a esa conversación de aire, de flores y de piedras en que convirtieron una literatura que ya fue universal, aunque estuviera hecha entre riscos de San Andrés o de Famara.

Él mismo, en medio de todos, era un coro callado, que iba con esa especie de botiquín de inyecciones y se perdía por los altos de la ciudad, cuidando de no ser visto, hasta La Granja y hacia otras posesiones que entonces se conocían por sus andanzas. A veces lo íbamos a ver, y siempre tenía la casa abierta. Contaba cuentos de mariposas y de hombres, juntaba de tal manera los hechos, las palabras y las experiencias, con otros, con la naturaleza, con la vida, que parecía que vivía dentro de una enciclopedia. Sus poemas tenían que ver con esa diversidad de saberes, pero era un surrealista. Un gran surrealista que no presumió de ello, pues esa era su sangre, la raíz más esencial de su poesía: la seriedad del lenguaje, cómo se aferró a la superior cadena de la metáfora, que es la que produjo el surrealismo, un modo de contar la vida sin que ésta te cortara el cuello. Ni el resuello. Esos libros de poesía formaron el arquitrabe del que nació Mararía, la mejor novela de esta parte del siglo en que vivió, después, naturalmente, de la madre de todas aquellas batallas: Crimen, de Agustín Espinosa, junto con todo lo que hubo de escribir después, como poseído de un milagro estético y dramático, Félix Francisco Casanova. Estas personas, estos escritores, no son, no fueron, no serán, siempre tenidos en cuenta como parte imperial de nuestra cultura de saber y de decir, pues en Canarias, por razones que algún día encontraremos en las orillas del conocimiento y, ay, de la melancolía, una especie de silencio despectivo siempre nos ha alentado a sentir que la luz (que no hay tanta luz) que va delante es la que alumbra. Rafael Arozarena Doblado. Palabras mayores de la literatura, y de la vida. Él llegó, lo recuerdo, al bar de siempre, el Bar de Servando, frente al Hospital Militar, y puso un ejemplar sobre la mesa. La novela, Mararía, era un descubrimiento moral, un paseo por la vida y la muerte, literatura, metáfora, y lo dejó allí, mirando a los contertulios, hasta que don Domingo, don Domingo Perez Minik, lo levantó de la mesa, se fijó en lo de fuera y en lo de dentro, abrió los ojos glaucos, se lo enseñó a todos, nos lo enseñó a todos, periodistas, escritores, escépticos, gente que no se había fijado en el libro sino en el botiquín, y así dijo don Domingo: «—Rafa Arozarena. ¡Para que se enteren!» Nos enteramos. Para siempre. Un día, cuando Santa Cruz era una fiesta de guardar, a Rafael se le ocurrieron muchas cosas para no aburrir la calle. Una vez le pagó a un Pedrín de la venta de diarios que fuera gritando por ahí lo que sigue: «¡La Tarde! Con un poema de Rafael Arozarena!» Rafael Arozarena. Era único y fue el mejor. Y él era también un poema.