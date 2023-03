El PSOE sigue perjudicando a Tenerife

Les decía a mis amig@s, en mi saludo matinal de hoy, que estaba escribiendo un nuevo artículo de la misma serie de los últimos que han sido publicados. Y es que sigo viendo que hay políticos en esta Isla de Tenerife, que continúan sin poder o querer hablar, y que esto, a las puertas de unas nuevas elecciones, NO es nada bueno, NO es de recibo. No me queda más remedio que alzar de nuevo mi voz, ante las graves «injusticias» que viene cometiendo el Gobierno Canario, y los no menos graves «desequilibrios» que está generando.

Vuelvo a pedir perdón a los Ciudadanos de Gran Canaria, pero esta lucha no es contra ellos, como tampoco contra los políticos del PSOE que no tienen culpa de lo que viene sucediendo. Y extiendo mi disculpa a algunos «compañer@s de luchas», que estiman que la cercanía de las elecciones no es el momento, algo que al propio PSOE de Canarias parece NO importarle, por esas campañas tan injustas que viene realizando, justo en estos momentos. El rimbombante anuncio del Gobierno de Canarias, en palabras del consejero de Transición Ecológica, el tinerfeño José Antonio Valbuena, en relación con la «energía eólica marina», no se puede tolerar. Y mucho menos a las puertas de unas elecciones, como si tratara de obtener mayor apoyo electoral en Gran Canaria, seguramente dando por hecho que el de SU Isla de Tenerife ya lo tiene asegurado. No es justo, ni de recibo. Para echarse a llorar, una prueba en Gran Canaria, métele años, y según lo que resulte, pues ya hacemos en Tenerife y en las otras Islas. ¡Una tomadura de pelo en toda regla! «Instalar los regeneradores en Gran Canaria, que está consensuado con el Cabildo de Gran Canaria y con el Gobierno de España, nos va a permitir hacer un estudio y un análisis, de las ventajas, las desventajas, las oportunidades, lo que no son oportunidades, los pros, los contras, de esas infraestructuras que son necesarias para Canarias». Afirmar todo esto, sin contrapartidas «equilibradas y paralelas» en materia de energías renovables para Tenerife, que es la Isla que más las necesita, por su mayor número de habitantes y mayor extensión, es totalmente injusto, una grave falta de EQUIDAD. Y, lógicamente, del tipo de renovables que nos sea más conveniente a nuestras peculiaridades. Y hablar de Chira-Soria, por cierto una barbarie en toda regla, para «culminar» otra «gran canallada» contra Tenerife y un nuevo «desequilibrio» entre ambas Islas Capitalinas, es, además de un sin sentido, una simple estupidez. Por justicia y equidad, el Gobierno de Canarias tendría que haber anunciado YA, de «forma paralela a Chira-Soria en Gran Canaria», la construcción de varias centrales hidroeléctricas pequeñas en Tenerife, diseminadas por la Isla, que serían igual o más efectivas. En Santa Cruz hay opción, en Güímar también y en otros lugares de nuestro Territorio. No se entiende, para nada, que razón existe para que esto no haya sido así, más allá de la persistencia de Antonio Morales. ¿Es Pedro Martín el culpable? ¿Es qué nos está perjudicando el color político de ambos gobiernos? ¿Es que votar PSOE en el Cabildo de Tenerife fue un error? NC ha reconocido que es factible tal posibilidad. Previamente, la presentadora de TVC, hizo un interesante y tajante resumen que disipa dudas. «Gran Canaria será, en un principio, la única Isla que albergará energía eólica marina, se descartan Lanzarote y Fuerteventura, y la única será Gran Canaria, debido a que la Isla contará con el almacenamiento necesario de energía que permitirá el Salto de Chira. Así lo confirmaba hoy el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena». Y tampoco hacía referencias a Tenerife, la otra Isla autorizada por el Gobierno de España como de alto potencial para albergar la energía eólica marina, increíblemente como si NO existiera. Y por si todo esto no ha quedado bien claro, lean lo que sostiene el ¿PSOE de Canarias?, publicado en los Medios de Comunicación hace escasos días. «El PSOE de Canarias sostiene que, aunque los Planes de Ordenación de los Espacios Marítimos aprobados por el Consejo de Ministros definen zonas de alto potencial para la energía eólica marina en cuatro islas del archipiélago, en este momento las normas de la comunidad autónoma solo prevén este tipo de parques en el sureste de Gran Canaria.». Pero, ¿de verdad existe esta norma en «nuestra» comunidad, a pesar de lo injusta e insularista que es? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién lo decidió? ¡Esto huele a cuerno quemado!