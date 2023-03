Dejar las cosas para mañana es una sensación fascinante y exageradamente adictiva. Sentir la necesidad de postergar la actividad impuesta supone un ejercicio de hedonismo personal y colectivo indescriptible. El riesgo del último minuto es siempre el conveniente, porque la libre elección del tiempo requiere un ejercicio de adaptación al alcance de los más versados en el noble arte de la galbana. Es el poder ubicuo de las fechas límite, el segundo de más que falta para el toque final y que tan bien sabe. Vivimos en la dictadura placentera de la procrastinación, de una autocracia consentida y distraída en la que siempre surgen cosas más importantes. Habitamos en la atmósfera del epicureísmo, el que aleja la holgazanería y prima el disfrute del libre momento frente a la sociedad productiva que algunos subversivos quieren imponernos a golpe de inmediatez. Nadie nos arrebatará el derecho de los argumentos autoabsolutorios o autopermisivos; ninguno premiará el esfuerzo de rentabilizar el ahora frente a la comodidad del después. Nuestro sistema de procrastinación no se alimenta de la evitación, la pereza o la indecisión, simplemente es fruto del proselitismo y del goce de dejarlo todo para mañana. Coexistimos pacíficamente en un modelo de gobierno perfectamente camuflado en el cual todo el poder reside de forma individual en el derecho a esperar un rato más. La dictadura de la procrastinación es susceptible de ser aplicada en el marco de cualquier tendencia política, de manera que han existido en todas y cada una de las inclinaciones ideológicas por quiméricas que pudieran parecer. Sin embargo, en la autocracia cómoda existe un núcleo rebelde que pretende subvertir el orden establecido con prácticas seriamente cuestionables: las columnas del batallón «lo hago ahora», un ejército de tendencia intervencionista cuyo fin último es imponer una revolución de la anticipación. Para ellos, los diligentes, que son los insurrectos que pretenden derrocar la dictadura «del mejor mañana», sólo pueden conquistar para sí las fuerzas sociales de la producción aboliendo el régimen hedonista de los procrastinadores. En su ideario, entienden que el movimiento diligente será el encargado de levantar ese edificio de dejadez en el que se ha convertido nuestra sociedad de lo ocioso. Los diligentes se ven obligados a la conquista del poder una vez la hegemonía de la libre gestión del tiempo deje de ser viable, dando paso así a un sistema productivo e inmediato que rompa con la burguesía de los procrastinadores que aliena a los emprendedores; es la eterna lucha de clases en una sociedad que quiere decidir con total independencia su destino. Pero los antisistema y sediciosos deben tener claro un aspecto concluyente: no son emociones, es la autodeterminación en la decisión del tiempo de la obligación y el asueto. Se trata de un binomio difícil de conjugar pero que crea la conciencia de la libertad total. Aunque en la sabiduría se sustenta el equilibrio, hasta el momento no se han dado las condiciones objetivas para la revolución. La marcha de los diligentes camina a través de una ruta escoltada por los fervientes templarios de la procrastinación. Es ahí donde habitan los ladrones del tiempo.

@luisfeblesc