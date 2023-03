La filosofía analítica y la secretaria de Estado de Igualdad

Desde sus orígenes la filosofía no ha dejado de subrayar la diferencia entre lo permanente y lo contingente, entre lo eterno y lo efímero, entre lo finito e infinito, entre lo imperecedero y caduco, entre lo importante y lo insustancial .Y ahí la cuestión que nos ocupa «entre lo importante y lo insustancial».

Para ello nació desde dentro una nueva filosofía a principio del siglo XX que permitía un análisis que consistía en resolver problemas centrales de la filosofía a partir de una reflexión objetiva, racional, sistemática y rigurosa teniendo en cuenta diversos factores y que irrumpe con Bertrand Russell junto a varios componentes del Círculo de Viena y Ludwig Wittgenstein que defienden la huida de lo retórico, lo insustancial, como hemos mencionado, sino que apoyándose en el lenguaje, en crear nuevos conceptos y desde la lógica formal y hasta de las matemáticas huir del ramplonismo de ciertos sistemas filosóficos que por caducos lo que aportaban eran conflictos y desvíos a los que pretendían buscar un nuevo discurso camino de llegar a la realidad, a la verdad de las cuestiones y no perderse en el marasmo de una metafísica inalcanzable, de una moralidad oportunista, casi personal, dejando atrás el universalismo de la filosofía.

Y ¿qué tiene esto que ver con Ángela Rodríguez Martínez, conocida familiarmente como PAM? Es que en una de sus ultimas actuaciones moralistas y conductoras como si fuera una discípula de Skinner hace referencia con descaro a que «todos los hombres tenemos dentro de sí un violador en potencia» . Esto dicho así a la ligera, sin un estudio formal, ¿a que se debe? Puede que el título universitario que posee cual es el de Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela no lo ha completado, algo le falta.

Y no es que tenga nada en contra de esta universitaria y a la vez política de altos vuelos pero da la impresión que las cuestiones y más las que aborda con tanto descaro y contundencia las emitiera, que no lo hace, desde la antena de la seriedad y de la ciencia es porque no completó su formación académica.

No teniendo en cuenta la dimensión metodológica de la filosofía analítica porque si la tuviera enfocaría los problemas que intenta resolver desde su Secretaría con otro estilo no panfletario y como si estuviera en un púlpito predicando la buena nueva, eludiendo el sosiego del debate y no considerar lo más importante que tienen los seres humanos que es la libertad para ejercer su plena autonomía personal sino que se erige en conductora de voluntades, cuando todos desde nuestra vocación interior y con plena libertad convergemos entre lo que somos o queremos ser.

De ahí que la primera condición para dar sentido a nuestras vidas sea la libertad y la autonomía electiva, pues como señala Fichte, «la vida temporal solo tiene valor en sí misma en la medida que se es libre»; lo que remarca Husserl: «la autonomía, la libertad del sujeto personal consiste en que yo no me someta pasivamente a las influencias ajenas, sino que decida por sí mismo».

Por eso pontificar desde tribunas galopeadas, con flash que pretenden ser oportunos lo que se consigue es tronchar la libertad como si ignorásemos nuestras condiciones sociales, sexuales e intelectuales y que ahora cuando la civilización despunta como nunca en tecnologías y la cultura tiende a compartirse no es de recibo posicionamientos partidistas e ideológicos que pretenden ir en contra de la autonomía y libertad de cada cual.

Y que esto se haga por personajes que detentan cargo publico, que, además, tiene el mejor sueldo del gobierno (120.000 euros anuales) cual es la secretaria de Estado de Igualdad, da la sensación que tras estas cuestiones existe más un posicionamiento personal que político, lo cual está bien para las plazas públicas mitineras pero no para los despachos de gobierno donde deben pensarse las cuestiones de su incumbencia y tratarlas con el debido rigor, no como una activista con pretensiones de conducir voluntades y revertirlas desde un desconocimiento filosófico-social más que evidente.