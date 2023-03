¿Están abocados China y EEUU a una guerra por Taiwán?

Explica la gran historiadora Barbara Tuchman en su libro Los Cañones de Agosto cómo los preparativos bélicos de las potencias europeas condujeron inexorablemente a la gran carnicería que fue la Primera Guerra Mundial.

Lo recuerda ahora otro historiador estadounidense, Alfred McCoy, a propósito de las tensiones crecientes entre China y EEUU, en torno a la isla de Taiwán (1), que Pekín considera parte irrenunciable del territorio nacional.

Según ese profesor de la Universidad de Wisconson-Madison, no se había visto hasta ahora retórica tan belicista como la que emplean últimamente los dos gobiernos.

El presidente de EEUU, Joe Biden, hizo el año pasado varias declaraciones en el sentido de que compete sólo a Taiwán decidir si quiere ser o no independiente.

El político demócrata rompía así con la política de todos los gobiernos de Washington desde 1979, cuando, bajo la presidencia del republicano Richard Nixon, EEUU reconoció diplomáticamente al país de Mao y aceptó la existencia de una sola China, que debía incluir a Taiwán.

La única salvedad era que Pekín no recurriría a la fuerza para recuperar la isla rebelde, que fue durante décadas colonia japonesa y en la que en 1949 se atrincheraría el Ejército nacionalista del general Chiang Kai-chek tras su derrota por los comunistas en la parte continental.

Lejos de amedrentarse por las desafiantes declaraciones de Biden, el presidente chino, Xi Jinping, aprovechó el vigésimo congreso del Partido Comunista para responderle que la rueda de la historia apunta a la reunificación definitiva de su país.

La actual Casa Blanca demócrata o ha escatimado en ningún momento sus críticas a China, en la que la actual directora del centro nacional de inteligencia de EEUU, Avril Haines, dice ver «la mayor amenaza a la seguridad de EEUU y a su liderazgo mundial».

Amenaza que, según Haines, que fue antes viceconsejera de Seguridad Nacional con el también demócrata Barack Obama, se ha complicado ahora con el acercamiento entre Pekín y Moscú a raíz de la guerra de Ucrania y el bloqueo occidental a Rusia.

Por su parte, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, acusó a Washington de hipocresía por reclamar que se respete la soberanía e integridad de Ucrania, pero no en cambio la soberanía china sobre Taiwán, o al exigir a Pekín que no entregue armas a Rusia mientras EEUU no deja de venderle armamento a Taiwán.

Para el profesor McCoy, EEUU, que ha sido la potencia dominante desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la única superpotencia en los últimos treinta años, no tolera un desafío como el que representa la China actual.

Washington firmó en los años cincuenta tratados de cooperación y seguridad mutua con Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia y Taiwán, y ése es el pivote en el que se basa la superpotencia para seguir dominando militarmente la región del Asia Pacífico.

La eventual pérdida de Taiwán rompería lo que se conoce como la «primera cadena de islas», que incluye las del mar de la China meridional, y obligaría a Estados Unidos a replegarse a la segunda cadena, que va desde Japón y Guam hacia el Sur.

En opinión de McCoy, todo apunta peligrosamente a un enfrentamiento militar entre la superpotencia, que no se resigna a perder su hegemonía y el único país que puede disputársela y que ya lo hace abiertamente.

El politólogo estadounidense habla de dos posibles escenarios bélicos: en el primero, China impondría a Taiwán un estricto bloqueo por mar y aire, y para intentar romperlo, EEUU tendría que desplazar allí las fuerzas que tiene en Honolulú y Yokosuka (Japón).

En el segundo escenario, China lanzaría un ataque relámpago contra Taiwán, que no resistiría más de tres o cuatro días, dada la absoluta desproporción entre sus FFAA y las de la China continental, que ocuparían la isla antes de que pudiera llegar la flota estadounidense del Pacífico.

(1) En declaraciones al programa estadounidense Democracy Now.