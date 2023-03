La quiebra del Silicon Valley Bank

El 14 de febrero de 2023, la prestigiosa revista Forbes publicaba la lista de los 50 mejores bancos de Estados Unidos. En el número 20 salía el Silicon Valley Bank. Una excelente posición teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay 4.213 bancos. Unas semanas más tarde, el 10 de marzo, el Silicon Valley Bank se ha declarado en bancarrota y el organismo supervisor de los bancos de California ha pasado a administrar el banco. Es la segunda mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde 1970. En este artículo se analizan las causas de la quiebra y qué consecuencias se pueden derivar.

Silicon Valley Bank fue fundado en 1983 y tiene su sede en California. Está especializado en la financiación de start-ups. Tiene filiales en 16 países de varios continentes, incluidos Reino Unido, Israel, India y China. También tiene una filial en las Islas Caimán, paraíso fiscal. A finales de 2022 contaba con 173.000 millones de dólares de depósitos de clientes que tenía invertidos en préstamos (74.000 millones de dólares) e inversiones financieras, sobre todo deuda pública (107.000 millones de dólares). En 2022, era el banco número 19 de Estados Unidos en volumen de depósitos, contaba con 8.553 empleados y registró unos beneficios de 1.509 millones de dólares.

Lo que le ha ocurrido al Silicon Valley Bank es que después de años de abundancia de liquidez y tipos de interés muy bajos, en 2022 empezó a subir la inflación. La respuesta de los bancos centrales ha sido subir los tipos de interés y endurecer la política monetaria. Esto ha provocado que los inversores tuvieran menos dinero para sus empresas. Y, por otra parte, al subir los tipos de interés cayó el valor de la deuda pública que se había emitido anteriormente, puesto que pagaba unos intereses mucho menores. Esto provocó dos consecuencias en el Silicon Valley Bank: los clientes empezaron a reducir sus depósitos (16.000 millones en 2022) y el valor de las inversiones en deuda pública empezó a generar pérdidas. En 2023, los intereses han seguido subiendo, los clientes han seguido retirando depósitos y el banco ha tenido que liquidar bonos con fuertes pérdidas (1.800 millones de dólares). Al informar de las pérdidas, muchos clientes se han asustado y aumentado las retiradas de depósitos. El banco ha intentado una ampliación de capital (2.250 millones de dólares), pero los mercados le han dado la espalda. El 9 de marzo, las acciones del banco perdían un 60%. Y el 10 de marzo, otro 60% adicional. Inmediatamente, las autoridades bancarias intervinieron el banco. El mismo día, las acciones de los bancos en todo el mundo caían un promedio del 10%. Y el 13 de marzo, el Signature Banc también se declara en quiebra.

¿Y que puede ocurrir ahora? Si estuviéramos en el año 1929, al caer un banco y no haber garantía de depósitos, inmediatamente habría un efecto contagio que provocaría la quiebra de la mayoría de bancos, los depositantes perderían sus ahorros y empezaríamos una crisis económica devastadora. Pero esto no debería ocurrir ahora. La secretaria del Tesoro Janet L. Yellen y el presidente de Estados Unidos acaban de dejar claro que todos los depositantes tienen garantizados todos sus depósitos. Lo que sí puede ocurrir es que haya problemas en algún banco más que haya arriesgado demasiado en deuda pública, en criptomonedas u otros activos de riesgo, pero si las autoridades intervienen rápidamente, el tema no debería ir a más. Recordemos que desde 2010 en Estados Unidos han quebrado 373 bancos y no ha habido males mayores. Cabe recordar que los bancos suelen quebrar normalmente por la mala gestión de sus riesgos.

En resumen, el Silicon Valley Bank ha quebrado por culpa de la inflación que ha subido los tipos de interés y ha endurecido la política monetaria. Como previamente el banco había invertido en deuda pública, y la tuvo que liquidar cuando los clientes empezaron a retirar depósitos, registró importantes pérdidas y problemas de liquidez. ¿Y que podemos esperar a partir de ahora? En economía todo es posible, pero lo más probable es que no haya efecto contagio. Por eso, es fundamental que las autoridades monetarias garanticen los depósitos y que los depositantes mantengan la confianza en el sistema bancario.