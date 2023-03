Feminismo y tolerancia

Me considero un varón heterosexual básico, y lo lamento profundamente, porque esa condición me limita a la hora de conectar con la amplia variedad de experiencias que nuestro cuerpo tiene derecho a probar a lo largo de la vida. Pero a pesar de estar encerrado en mi mundo masculino, disfruto de cierta libertad para elegir, y también creo que las mujeres que viven en cualquier régimen democrático pueden decidir e incluso cambiar lo que les apetece hacer con su vida sexual en cada momento. Les ruego que me perdonen, pero convertir el feminismo en una continua trinchera política las acerca de un modo peligroso al discurso del machismo recalcitrante y a las resistencias del patriarcado que estoy de acuerdo en superar. Vaya por delante que defiendo la igualdad de derechos y que rechazo la discriminación laboral, al igual que detesto y condeno el acoso y las agresiones sexuales, pero otra cosa es que se utilicen las lógicas y necesarias reivindicaciones feministas como arma arrojadiza para desviar la atención de lo más importante: la realización de la mujer como ser que lucha por independizarse de la educación recibida y por liberarse de sus propios miedos e inseguridades. Lo que no entiendo es que algunas líderes anuncien como dogmas estigmatizadores de la sexualidad que la penetración no resulta placentera y que aún no hemos hablado de las relaciones íntimas cuando la mujer tiene la regla. Si damos por válido el empoderamiento femenino, entonces no comprendo a qué viene este libro de instrucciones sobre lo que sí y lo que no. Mujeres que coartan la misma emancipación que proponen e incurren en la demonización de una opción personal. Humildemente, les pido que recapaciten y dejen de imponer vetos y normas al deseo individual y al placer que escogen todas y cada una de las que dicen representar.