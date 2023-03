El conjunto de muelles, varadero y almacenes de carbón situados frente a las costas de Valleseco que pertenecieron a las empresas Depósitos de Carbones de Tenerife y Cory Brothers and Company Ltd constituyen, hoy, el único tramo de fachada marítima que conserva los elementos representativos de una de las etapas más trascendentales de la historia mercantil y portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Desde que la Real Orden de 11 de noviembre de 1836 declaró a Santa Cruz de Tenerife Puerto de Depósito de Carbón, la rada santacrucera se convirtió en una estación de carboneo de primer orden mundial, abastecida con este combustible procedente de Gran Bretaña, sujeto solo al pago del 2% de almacenaje.

Depósitos de Carbones de Tenerife. La concesión para construir un muelle en la playa contigua a la desembocadura del barranco de Valleseco y levantar almacenes en la explanada situada en el mismo lugar fueron otorgadas a Ángel Crosa y Costa, secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por reales órdenes de 28 de septiembre de 1908 y 15 de abril de 1910.

Como el susodicho no disponía de capital suficiente para emprender la obra, el 20 de abril de 1912 cedió y traspasó todos los derechos emanados de las citadas concesiones a Depósitos de Carbones de Tenerife, a cambio de una pensión vitalicia de 3.600 pesetas anuales.

El muelle, de 80,80 metros de largo, 6,50 metros de ancho y 6 metros de alto, en la actualidad tiene 12 metros enterrados desde el muro de arranque hasta la orilla de la pleamar y, a continuación, una primera cortadura de 26 metros de longitud, construida con pilotes metálicos formados por tubos de hierro, asentados y consolidados sobre una capa de hormigón. A partir de aquí, existe otra cortadura de 3 metros de largo realizada con pilotes de madera unidos por vigas cumbreras y largueros. Los 39,80 metros restantes, hechos de mampostería, tiene instalados tres hornillos de mina; es decir, pozos de un metro de largo, 0,80 metros de ancho y 4,50 metros de profundidad, instalados para volar el muelle en caso de un ataque naval.

Este espacio de 4.332 metros cuadrados, adquirido en 1974 por Imeldo Bello y Cía. para su actividad profesional de Provisionista de Buques, sería declarado de utilidad pública por la Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1986, siendo ocupados con carácter de urgencia para llevar a cabo una dársena de embarcaciones menores, la cual no llegaría a ejecutarse.

Cory Brothers and Company Ltd. La concesión para la construcción de un muelle, almacenes, rampa-varadero, un taller y una caseta para la maquinaria de tracción en la playa contigua a la desembocadura del barranco de Valleseco fue otorgada, por R.O. de 8 de julio de 1930, a Felipe Ravina Veguillas, comerciante y vecino de Santa Cruz. La citada concesión sería transferida por O.M. de 9 noviembre de 1934, a la Sociedad Cory Brothers and Company Limited, la mayor compañía importadora de carbón de Cardiff (Gales- Reino Unido).

El muelle consta de una sola alineación de 77 metros de largo por 7 metros de ancho y 5 metros de calado. En la actualidad, la cortadura que se encuentra en el origen se salva con un puente de madera de 7 metros de largo, formado por seis vigas sostenidas por una sopanda y dos tornapuntas, de manera que todo el conjunto fuera fácilmente desmontable en caso de un ataque naval.

El resto del muelle está constituido por un basamento de bloques artificiales de hormigón de cemento, colocados en hileras horizontales. Sobre este basamento se alzan dos muros de mampostería que completan el muelle hasta una altura de 5 metros. Los sillares de piedra basáltica que lo recubre supera cada uno los 50 centímetros de largo.

Una vez construido el muelle se procedió al adoquinado del andén y al tendido de las dos vías férreas, de 1,10 metros de ancho, que lo recorrían en toda su extensión e, incluso, entraban en los tres almacenes carboneros y en la caseta de maquinarias. En el centro del muelle había un cambio de aguja para no entorpecer el trabajo de las caballerías que tiraban de las vagonetas.

El varadero. El varadero, donde Cory Brothers reparaba y limpiaba sus gabarras carboneras, constaba de un plano inclinado de 70 metros de longitud, 5,20 metros de ancho y 0,70 metros de espesor. En la bajamar equinoccial tenía una pendiente del 8% y una sonda de 0,40 metros.

A lo largo de la citada rampa estaban encajados tres largueros de madera de pino blanco del país, donde iban empotradas 48 empernadas transversalmente, a una distancia de 1,40 metros. Las citadas empernadas estaban chaflanadas para evitar el rozamiento del carro-cuna en su deslizamiento. El carro-cuna medía 16,70 metros de largo y 4,40 metros de ancho.

Las naves de carbón. Los tres almacenes de carbón que se levantaron sobre una explanada de 56 metros de frente por 36 metros de fondo, cuyas medidas son 16,66 metros de frente y 9 metros de altura, tienen la cubierta de chapas onduladas de hierro galvanizado, de un milímetro de espesor, y el piso de cemento en masa, rayado imitando a losetas.

Estos galpones fueron mandados a remodelar por el Cabildo de Tenerife en 1993, para que fueran utilizados por la Escuela Insular de Vela y la Asociación de Vecinos de Valleseco. El tercer galpón fue demolido en 1999, para ejecutar la vía de servicio del Puerto, en el tramo Muelle Norte-Bufadero.

Tenerife Coaling Company Ltda. Hamilton. El 25 de febrero de 1876, en el margen izquierdo del barranco de Valleseco le fue otorgada una concesión de terreno a la sociedad Tenerife Coaling Company Ltda. Hamilton, para que levantara un almacén-depósito de carbón, un muelle-embarcadero y un espigón o rompeolas. La citada sociedad llegaría a suministrar el 50% de carbón entre 1903 y 1910.

En 1945, la citada concesión la utilizaba Industrias Marítimas Tenerife S.A. como fábrica de salazón de pescado.

Ordenación del Área Funcional de Valleseco. Este tramo de fachada marítima, en la que se desarrolló una de las etapas más trascendentales de la historia mercantil y portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ha sido transformado en un espacio destinado al uso y disfrute de los ciudadanos al establecer en este espacio la Zona de Charcos de Valleseco y El Bloque-Acapulco.

El proyecto, comenzado en junio de 2021 e inaugurado en abril de 2023, se llevó a cabo según el convenio firmado por el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria, el Gobierno de Canarias y el Cabildo.