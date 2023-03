Cosas que sí pueden hacerse

Existen problemas enormes, inabordables, complejos, que exceden de la posibilidad de resolverlos de una manera sencilla. Pero hay cosas que se pueden hacer muy fácilmente y no se hacen sencillamente porque no nos sale del entresuelo.

En España hay casi veinte mil niñas en riesgo de sufrir esa horrible mutilación genital que practican sociedades que, a nuestros ojos, aún viven en la barbarie cultural. La manera de acabar con ese riesgo para ellas es muy sencilla. A las familias que se lleven de vacaciones a sus hijas a sus países de origen se les debe hacer firmar un compromiso legal para que a la vuelta a España, su hija o hijas sean sometidas a una revisión pediátrica en la que se constate que no se ha atentado contra la integridad física de las niñas. Y que sean advertidos de que, caso de que se les haya practicado una ablación, los progenitores serán formalmente acusados conforme al Código Penal de este país. Si quieren vivir aquí deben estar sometidos a las leyes de aquí. ¿Es difícil de hacer algo como esto? No lo parece.

Ahora mismo hay una niña de once años que debe estar traumatizada. Fue violada por media docena de menores en los lavabos de un centro comercial de Badalona. Los chavales, por llamarles de alguna manera, además grabaron la hazaña y la subieron a las redes sociales. Al hilo de ese suceso, los juristas advierten que los menores en este país son penalmente irresponsables. Que en todo caso se podrían pedir responsabilidades civiles a los progenitores. O sea, increíble. Pedirle responsabilidades a esos padres a los que el Estado ha arrebatado de facto la patria potestad y la autoridad necesaria para poder educar a sus hijos. A esos padres a los que se les ha atado de pies y manos ante una chiquillada que les puede hasta denunciar cuando se sientan maltratados.

¿Creen ustedes que si seis menores son capaces de amenazar, agredir y violar a una niña es justo que no les pase absolutamente nada? Yo no. Y si este país tiene que reformar el Código Penal para que eso no ocurra: que lo hagan. A mi eso me resulta muchísimo más urgente que la reforma del delito de malversación y sedición que tan velozmente hizo el Gobierno para asegurar sus traseros en La Moncloa.

Pero nuestra clase política está perdida como el barco del arroz en sus propias miserias electorales. Y mientras, en el mundo real crece el desorden, la violencia gratuita, la inseguridad y la rabia de una sociedad que solo escucha discursos huecos y peleas de patio de colegio. Lo normal en país donde los que nos ponen las multas de tráfico, cuando tienen un accidente de helicóptero resulta que van colocados.