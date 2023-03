Lo que me importa eres tú, no la política

Me gusta esta frase porque representa la mejor Marca Personal Política; ahora, ¡hay que ir a por ella y crearla!

Pensamos que es fácil convencer a las personas con estrategias puramente de comunicación verbal racional, aunque realmente el camino va por otro lado. Hacer sentir a la ciudadanía que lo importante son ellos, ellas, sus familias, sus hijos, sus abuelos… Ahí radica la cuestión. Nuestro lenguaje es fundamental para conectar con las personas. El lenguaje se envuelve de tu energía y equilibrio; por eso es tan importante estar en constante reequilibrio.

A mí, particularmente, no me seducen esos términos tipo Plan de Barrios; por ejemplo, si hablamos de incluir o prolongar nuestra Marca Ciudad, ¿por qué nos posicionamos desde un punto tan diferenciado? Automáticamente estás clasificando a las personas también. Quizás el planteamiento más emocional es ver a tu municipio como un todo y a partir de ahí llegar a todas las realidades; pregúntale a las personas cómo quieren ser llamadas, cuál es su sentir, y no decidamos por ellas.

La regularidad es Marca Personal. Simboliza equilibrio, madurez, fiabilidad, confianza, certezas y, lo más importante, ser previsibles; eso es lo que provoca establecer relaciones fiables y sostenibles que, con el tiempo, se transforman en apoyos incondicionales.

Las emociones tienen una repercusión enorme en política; muchísimo más que ese pensamiento racional que pensamos que arrastra el voto. Son los hitos de gestión los que tienen poder, que nos generan reacciones emocionales, que a su vez nos llevan a dar los apoyos a unas u otras personas, candidaturas o gestores públicos. La percepción es más importante que la realidad.

Quien elige ser o desempeñar un cargo público sabe que «todo comunica»; todo lo que haga va a comunicar, sea más o menos favorable; y que quizás lo que hizo ya hoy puede haberse olvidado mañana… La emoción te hace conectar, y ese sentimiento deja huella en la mente de la ciudadanía; realmente es similar a vivir una experiencia. Ser uno mismo es la clave, muestra tus valores y así tu causa será también compartida y sentida por tus futuros votantes.

Me encanta esa maravillosa cita de la escritora Maya Angelou –la primera mujer afroestadounidense en escribir y declamar un poema en la toma de posesión de un presidente (Clinton, 1993) y en ser la primera en ser conmemorada con una moneda–: «La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir». Apliquémoslo a la política, a la empresa, a la vida. Y actúa sintiendo el poder tan brutal de la emoción…

Contar lo que realmente puedo hacer nos libera, nos deja espacio para lo relevante e importante. Esas marchas atrás sobre los temas nos desgastan y nos roban nuestro tiempo, y minimizan nuestras agendas las contradicciones y las justificaciones a las que nos llevan nuestra falta de planificación sobre la verdad y lo posible.

Ser coherentes es una cuestión de práctica y de tener una persona a tu lado que te cuestione de alguna forma –contra viento y marea–, hasta que la tendencia deseada esté automatizada.

Involucra a tu familia y ofrece cierto espacio personal al ámbito político. Difícilmente serás creíble si escondes tus valores… Quizá cueste, pero las personas no somos indivisibles, eso es un artificio.

Contrasta una y otra vez, y enfréntate a la duda; el miedo desaparecerá y esa energía la puedes destinar a tus fortalezas…

No seas una opción más; diferénciate y haz sentir a la ciudadanía que será un privilegio tenerte como alcaldesa, presidente, alcalde o diputada. Y para ello, sigue los consejos de Joseph Napolitan, el padre de la consultoría política: «Una estrategia correcta puede sobrevivir a una campaña mediocre, pero es probable que incluso una campaña brillante pierda si la estrategia está equivocada. La estrategia es el factor individual más importante en una campaña política. Algo esencial: si no está escrita, la estrategia no existe».

Selecciona un asesor ajeno al círculo político, que sea neutral, sin intereses partidistas ni por ocupar cargos públicos… Que sólo le intereses tú; será la persona que te ofrezca el espejo para mirarte, crecer, protegerte, darte soporte sin esperar nada más que tu victoria. Ese profesional para el que hoy la única prioridad que tenga seas tú, no la política.