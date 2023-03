Locos como cabras

Nos hemos vuelto locos. Se nos ha ido la olla. Imaginen ustedes a media docena de chavales cantando una cancioncilla supuestamente graciosa sobre una violación colectiva. Medio país estallaría en llamas, aunque ellos alegaran que es una broma. Pero… ¿Y si se trata de un grupo de jovencitas cantando «qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar»? ¿Pasaría lo mismo? No. Incluso lo puede grabar con su móvil una sonriente secretaria de Estado, por ejemplo Angela Rodríguez, de Igualdad, mano derecha de Irene Montero, y subirlo a sus redes sociales. Aunque al poco lo borre, advertida del exceso.

Conforme se aproxima la niebla tóxica de las elecciones, como en la novela de Stephen King, los políticos españoles están perdiendo la chaveta. Pedro Sánchez ha desenterrado una foto de 1995, en la que Alberto Núñez Feijoo está en un yate con un empresario gallego, Marcial Dorado, que años después fue condenado por narcotráfico. Es una pala mucho mas sucia que la referencia literaria de Pablo Iglesias (el Turrión) cuando le recordó a Sánchez su pasado enterrado en cal viva por salir en las fotos al lado de Felipe González. En España, cualquier nuevo escándalo produce una respuesta política consistente en desenterrar la basura del pasado reciente o remoto de los adversarios. Y tú más. A los ojos de los ciudadanos da la sensación de que, efectivamente, todo el mundo está de mierda hasta las orejas. Que la política es una inmundicia y lo público una corrupción generalizada, en donde quien no ha caído es solo porque no le ha tocado su San Martín. Con el ánimo de aportar más surrealismo a este sindiós nacional, Santiago Abascal, al que su madre no abortó para sonrisa de Pam, va a dejarle expedita la tribuna de las Cortes a un viejo y prestigioso ex comunista, Ramón Tamames que se cayó del caballo antes de que demolieran el muro de Berlín y divisara el empedrado del infierno del socialismo real. Tamames ofrecerá a este país de odiadores profesionales su gran conferencia magistral como crepuscular candidato a una presidencia de Gobierno que, de conseguirla por acción milagrosa, le mataría de un infarto. La inflación disparada, una recesión a las puertas y las familias más empobrecidas que ayer pero menos que mañana… Y en la vida pública todo es circo. Desde las izquierdas a las derechas, pasando por el feminismo, la división y la intolerancia pesan más que las prudencias. Ahora solo falta que resuciten el No-Do de Franco para recordarnos las carreteras, los túneles y los puentes que se hicieron en el régimen y acusarnos de apología de la dictadura si pasamos por ellos. Y ya completo.