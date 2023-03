La guerra de las cuotas

Pedro Sánchez, que va dejando tras de sí una estela de humo mientras desciende hacia el horizonte de las elecciones generales, ha decidido abrir la carlinga del avión y tirar desde los cielos un presente para todo el electorado femenino. Pretende escapar de las consecuencias de una modificación de la Ley del sí solo es sí que ha volado todos los puentes con sus socios.

Da igual que las mujeres del PSOE y el sentido común estén en contra de una ley que se ha demostrado un truño. Da igual que todos los días se estén beneficiando condenados por delitos sexuales. Montero y Belarra acusan a Pedro Sánchez de hacer una reforma «para la manada». Y los socialistas consideran falsas indecentes e impresentables las acusaciones de Podemos.

Ante las manifestaciones feministas que Podemos intentará capitalizar contra el PSOE, el Gobierno ha aprobado la obligación legal de que los consejos de ministros y los consejos de administración de empresas de cierto tamaño sean paritarios por razón de sexo. Preferiblemente a partes iguales entre hombres y mujeres, pero entendiendo que no será legal que las mujeres estén por debajo del 40%.

Las defensa de las comunidades de género es tan deplorable como las de sangre, raza o credo. Todas niegan que seamos, al menos en teoría, un conjunto de ciudadanos, libres e iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones e intentan situar a un colectivo determinado por encima de los demás. En el caso del feminismo actual, hemos llegado a ese horrendo oxímoron llamado discriminación positiva.

En un mundo ideal, cada persona debe ocupar el puesto que se merece de acuerdo a sus méritos y capacidades. Pero ese mundo ideal no existe. ¿Y qué hacemos? ¿Lo construimos con leyes y procesos que valoren justamente las aptitudes y conocimientos de cada cual? La respuesta es que no. Lo construimos repartiendo el botín entre la mediocridad. Porque si no fuera así, los partidos políticos no podrían colocar ni a las suyas ni a los suyos.

La cuota paritaria, como objetivo de política pública, supone que hay dos grupos de ciudadanía, una femenino y otro masculino, que deben tener una representación diferenciada. La mujer, por tanto, no intervendría en la vida pública como ciudadana de pleno derecho y de acuerdo a sus méritos; sino por el hecho de ser mujer. Pero si seguimos esa lógica habrá que considerar que en este país hemos reconocido distintos tipos de género más allá del sexo biológico. La futura ley, si no quiere ser discriminatoria, tendrá qué reservar un porcentaje de los consejos para personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos géneros. Que al paso que lleva esto seremos millones.