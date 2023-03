Darse un batacazo por pura tozudez

Si el periodismo fuese una religión (y yo, creyente) mis tres dioses en el altar de la sección de política canaria serían González Jerez, Francisco Pomares y Jorge Bethencourt. Además de admirar lo magníficamente que manejan el idioma, éste último estaría por el entusiasmo en sus convicciones, el segundo por lo informado que está y el primero por ese su razonable sempiterno cabreo.

A menudo, ni siquiera cuestionan comportamientos o actos. Simplemente, me los cuentan y con el poder de sus palabras, me hacen entender la realidad de algunos que se dedican a la política como si flotaran en una especie de oscuridad perversa.

Un amigo me advierte de que, "según ha oído", EL DÍA/La Opinión de Tenerife se inclina hacia Coalición Canaria y me recuerda que yo he sido votante socialista. Le contesto que los votos se ganan elección a elección y que uno puede perder no solo la fe sino hasta el interés. El pobre, no lee periódicos. Es más de chats y bobadas así.

Y es que los partidos, en general, están trabajando fatal pero, al mismo tiempo, parecen contentos de cómo se imaginan que lo están haciendo. Puede que sea un ardid publicitario de cara a las próximas elecciones, semejante a la puesta en escena de la canción ganadora en el Benidorm Feast, que como música es una caca pero cuya escenografía bien mereció el premio.

Esta pasada semana, he recordado a mi padre. No su figura como tal sino un concepto al que él daba un áureo significado: dignidad, respetarse a uno mismo para que se proyectase hacia los demás, como una suerte de don que te hace diferenciar la razón de la equivocación. Quizás yo lo llamaría humildad pero suelen ser equivalentes y quien no conoce una, ignora la otra.

Ese persistente rememorar comenzó el mismo día en que leí lo de la hipoteca en moneda extranjera de un miembro del gobierno canario. Primero me sentí merecedora de todos los parabienes, los cuales nunca he conseguido por mi nulo conocimiento en economía, ya que hasta yo, que soy (o era) el mayor ceporro mundial en la referida materia, entendí, en su día, que el contratar una hipoteca multidivisa significaba que si el río fluía en su cauce con colorido otoñal, yo estaría feliz de lo bajo de la cuota en comparación con mi primo, del que, en las cenas familiares, me burlaría por no haber sido tan listo como yo pero que si llegaba alguna DANA invernal y las aguas del río crecían y se desbordaban, quien se cachondearía de mi, sería mi primo… ¿Eso es tan difícil de entender? Las monedas no son equivalentes ni poseen similar valor ni cotización ni interés. Ni nada. ¡Son divisas, no siamesas!

Y ya que los canarios estamos tan flojos en cuanto a riqueza, desarrollo, progreso y demás cositas positivas, lo que menos nos merecemos es que, quienes tienen la obligación de desarrollar tales parámetros empujándolos en la buena dirección ¡no entiendan lo que firman!...

Al final, como uno es buena persona, vamos a desear lo mejor: Que la Caixa gane ese juicio ante el Supremo porque, con ese veredicto, quedaría constancia de que él sí sabía y, por ende, de que sí tenemos a un profesional listo y, como diría mi padre, "digno" en el Gobierno de Canarias.