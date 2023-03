La ‘ley Trans’, otra chapuza legislativa de la izquierda

Acaba de salir a la luz otra chapuza legislativa de esta izquierda que nos desgobierna. Con tal de querer imponer a los españoles su particular, sectaria y aberrante idea de lo que ellos consideran «la sociedad ideal», utilizan las reivindicaciones que más les conviene –muchas de ellas minoritarias, como esta ley trans, que nos ocupa y preocupa y que abarca al 0,02 % de los españoles–, con la intención de aplicar su modelo de educación sexual y antropológica.

¿Es necesaria la ley, tal y como está redactada? Evidentemente, no. Lo dicen la mayoría de los informes jurídicos, sanitarios, psicológicos, pedagógicos…, de los que este gobierno suele prescindir –Véase lo sucedido con la «ley del solo sí es sí»–. Para defender los derechos de las personas transgéneros, no hacía falta redactar una ley que en algunos de sus apartados; como aquel que, para simplificar el proceso de cambio de género en la documentación oficial, solo servirá «la voluntad expresa» de la persona trans, sin que éstas tengan que presentar informe médico o psicológico alguno.

Esta ley, dicen los expertos, puede fomentar el cambio de género entre los niños y jóvenes, lo que podría tener consecuencias negativas en su desarrollo y en la cohesión social en general. Además de que «hecha la ley, hecha la trampa», podría producirse abusos y fraudes en el proceso de cambio de género. Y no olvidemos que estamos hablando de que, dicho cambio, se puede solicitar a partir de los 12 años.

Por desgracia, existen demasiadas preguntas sin respuestas. Preguntas que se hacen algunas personas que no lo ven nada claro. Se podrían dar ciertos casos paradójicos que rayen la picaresca. De hecho, a través de esta ley, un tal Antonio, pensionista, se puede convertir, en menos de cuatro meses, en Antonia, y ver incrementada su pensión por número de hijos, que puede ir desde el 5% hasta un 15%. A la tal Antonia, ahora es autónoma, puede solicitar ayudas para su negocio –cosa que a Antonio se le niega–, o puede tener acceso a una reducción en el IRPF de 100 euros al mes para madres trabajadoras. En cambio, Antonio si quisiera esa misma deducción, tendría que demostrar que tiene la custodia de los hijos.

Nuestro amigo Antonio, cineasta, que ahora es Antonia, al vivir en Canarias, puede acceder a bonificaciones del 75% para sus caprichos audiovisuales. Más tarde, Antonio ha decidido que quiere hacerse guardia urbano en Barcelona, entonces se convierte en Antonia, puesto que se lo pide el cuerpo, y ya tiene asegurado el 40% de las plazas. O presentarse a la Guardia Civil, porque resulta que a Antonia le va la marcha, y podrá obtener, siempre que apruebe y la diferencia de puntuación no sea superior a 0,5 puntos, una de las plazas (30%) reservadas a las mujeres.

Antonio, desde crío, ha ansiado ser campeón de natación, pero no lo consigue; ahora, convertido en Antonia, compite alegremente ganando medallas. Pero resulta que Antonio, ha cometido un delito –algo relacionado con el Tito Berni– y lo han metido en la cárcel. Pero aquello no le gusta demasiado. Entonces, dice sentirse Antonia, y reclama que lo pasen al penal de mujeres, porque allí se vive mejor; y la clientela es de mejor buen ver… Y, así, hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear.

Pero, siendo todo esto esperpéntico, lo que en realidad nos debería preocupar es que, esta ley que promueve la autodeterminación de género, va contra la ciencia, contra la lógica y, sobre todo, contra el sentido común. No hay que olvidar que existe la posibilidad, no sólo de cambiar de género, sino de sexo. Y que, en más de una ocasión, va a producir efectos perversos y adversos entre jóvenes, que no han madurado lo suficiente, una decisión, a veces, irreversible.

El peligro está en la infancia –entre los 11 y los 17 años–, donde esta ley entra de lleno, promovida por la perversa ideología de género, en el que se separa el sexo de lo que dicta la biología. No tienen en cuenta a los desistidores (los que hicieron una transición social y desisten de la misma), ni a los destransionadores (los que fueron sometidos a tratamientos hormonales y/o quirúrgicos con consecuencias irreversibles y que están arrepentidos de dicha transición).

La ley prohíbe la terapia exploratoria, así como cualquier método que tenga como objetivo modificar el resultado de su propio autodiagnóstico, en el momento de la adopción de una determinada orientación o identidad sexual. Está en contra de cualquier terapia psicológica o psiquiátrica que no sea afirmativa. De hecho, quien se atreva a llevar a cabo dicha terapia de conversión, puede ser multado con 150.00 euros y tres años de inhabilitación profesional. Además, pone en riesgo la patria potestad, al situar en un segundo o tercer plano a los padres. Ya que, de lo contrario, pondrían en peligro la pérdida de la patria potestad de sus propios hijos, por lo que están obligados a no llevarles la contraria, por muchos o escasos tratamientos médicos-quirúrgicos que pidan.

¡Qué poco falta para ir a las urnas! Cuento los días con anhelo.

macost33@gmail.com