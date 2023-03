Campaña publicitaria

La pequeña infección causada por un mediador de baja estofa se ha transformado en una infección generalizada que está haciendo tambalear al propio Gobierno. Tras el relato cutre de sexo, drogas y rock and roll, el impacto del caso ha llegado hasta Bruselas, interesada en saber si se ha producido alguna irregularidad en la gestión de subvenciones agrarias. Y es que llueve sobre mojado, después del caso Mascarillas, cuatro millones de euros gastados en material sanitario que nunca apareció. No se puede decir que estemos quedando de maravilla en la foto.

Conforme avanzan las investigaciones esto ya parece un tema menor. Esto es la leche. Amaños en obras de cuarteles, expedientes sancionadores, subvenciones… Más que un caso judicial parece la foto de un país que habíamos dejado atrás. Uno como Grecia que tenía treinta conductores contratados para cada coche oficial, casi cincuenta jardineros jardineros para unas macetas con arbustos en el hospital Evangelismos o miles de pensiones que se venían cobrando décadas después de la muerte de los pensionistas.

El llamado caso Mediador sigue avanzando en en los juzgados. Y, seguramente, de lo que está instruyendo realmente la jueza Lorenzo Cáceres es de lo único que ahora no se está hablando; simplemente porque se desconoce. Lo que llena las redes sociales de memes, lo que invade las tertulias y los comentarios, es la crónica del escándalo. La sensación de que algunos cargos públicos han convertido la actualidad en un Sálvame político. Una programación río, que llena todas las cadenas de televisión y radio y que ha puesto a Canarias en el ojo del huracán mediático.

La manera de defenderse, en este caso del PSOE, consiste en demoler la democracia con el «y tu más». Cuando uno se ahoga se agarra a cualquier tabla de salvación. Lo que escuchamos es el ruido de las palas desenterrando los cadáveres en el armario que padecen todos los que han gobernado. Un estruendoso ruido que termina dando la razón a esa gente que afirma, cabreada, que «todos son iguales». No lo son, pero a veces lo parecen. Siguen sembrando las semillas de la cosecha del populismo.

Ha sido un error no permitir el registro por la policía del despacho del diputado socialista investigado. El Congreso es inviolable: por eso se pide permiso. Pero no es compartimento estanco, ajeno a la acción de la Justicia. No estamos hablando de un tipo con tricornio y pistola que quiere entrar dando tiros en el hemiciclo.

Así vamos, error tras error, fabricando otro pastel de los que tanto daño hacen. Y de paso le estamos haciendo a Canarias una espléndida e impagable campaña de mala publicidad. Buen trabajo, chicos, chicas y chiques.