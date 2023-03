Corrupción sórdida con mucho por desbrozar

Un nuevo caso de presunta corrupción recorre y corroe las entrañas políticas, institucionales y sociales de Canarias y aboca el debate público en las Islas a ese tobogán de desencanto colectivo que tanto daño le hace a la democracia. El llamado caso Mediador ha saltado a la actualidad con una virulencia mediática pocas veces antes conocida y ha entrado de lleno en la agenda de los partidos y de los gobiernos tanto en Canarias como en el de España. La instrucción judicial sitúa en la cúspide de la trama a un general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, y al ya exdiputado canario del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes, pero como pieza clave del puzzle se distingue un estrambótico personaje, Antonio Navarro, que como mediador y primer implicado ha dado nombre a la investigación judicial. El caso tiene a priori todos los ingredientes para convertirse en una de esas causas de muchas aristas y derivaciones del que se hablará durante mucho tiempo, pero sobre todo contiene otros elementos extrajudiciales que otorgan al conjunto un aspecto sórdido y lamentable que, de hecho, es lo que está alimentando y sustentando la espectacular cobertura mediática que se le está dando al asunto en todo el país.

Casi tres semanas después de conocerse parte del sumario que instruye la titular del juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, cabe sin embargo hacer un paréntesis para desbrozar la maraña de información que ha ido apareciendo, y la naturaleza de los delitos que se están imputando y separar el trigo de la paja en la instrucción.

También para una valoración que como sociedad debemos hacer respecto del comportamiento de representantes públicos en las instituciones, tanto en su vertiente penal, sobre la que decidirán en todo caso los tribunales, como en la de la ética y la política, de las que sí estamos obligados a trasladar un mensaje de tolerancia cero con aquellos que denigran el cargo que la sociedad les ha encomendado temporalmente y que utilizan a mujeres prostituidas.

Una de las primeras reflexiones que cabe hacer es en torno a la dificultad de los partidos políticos para controlar a los que actúan bajo sus siglas, y lo que es aún peor, a los que bajo sus siglas han logrado un escaño en las Cortes. Es cierto que el PSOE ha reaccionado con celeridad y ha expulsado (cautelarmente) de inmediato a los dos socialistas implicados (el diputado y su sobrino, Taishet Fuentes), pero las declaraciones del mediador, que ha descrito cenas con otros parlamentarios socialistas invitados, dejan abierta la posibilidad de que la mancha de aceite se extienda, generando nerviosismo en el partido, en el grupo en el Congreso, e incluso en el propio Gobierno aunque, por el momento, los nombres que aparecen en el sumario y que ya circulan con cierta ligereza no constan actos reprobables.

Sin embargo, no es difícil detectar la sobreexcitación que este caso ha producido en la política nacional a partir de dos circunstancias determinantes: una campaña electoral a las puertas, la del 28-M que será clave en la política nacional de los próximos años; y una coincidencia en el tiempo con otros asuntos de corrupción que afectan al PP, en especial el caso Kitchen en el que la Fiscalía pide para el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díez 15 años de prisión. Es normal en todo caso que la oposición no haya dudado en escarbar en la herida del PSOE, y hacen bien todos los grupos en exigir que el caso Mediador se aclare en todos sus extremos. Es su deber.

Pero, por encima de todo, lo que cabe preguntarse en este momento es si esa mirada abrasiva que se está proyectando sobre un caso que en la Península ya se está conociendo como el del tito Berni, el apodo de Fuentes entre sus cómplices –para tratar de incidir en los aspectos más escabrosos de la historia, pero no delictivos, como son las cenas de lujo y las mujeres prostituidas–, no está yendo mucho más allá de lo contenido en el sumario, y si las expectativas que se están creando sobre el alcance de la trama coincidirán con las conclusiones finales de los tribunales. Hay demasiado ruido político y mediático alrededor de la investigación en comparación a lo que hasta este momento se conoce desde el punto de vista de la instrucción, y muchos parecen estar mucho más interesados en que la trama crezca, a que se conozca, se desenmarañe y se juzgue.

Hasta la fecha, la jueza trata de afianzar una parte de la investigación, la que atañe a las explotaciones ganaderas y a la adjudicación de cuatro contratos con una empresa valenciana de drones con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), pero todo apunta a que hay diferentes piezas separadas y una investigación todavía en marcha que puede deparar muchas novedades, con nuevas actividades, instituciones y sectores afectados, y con cargos públicos, empresarios y mandos de la Guardia Civil implicados. Ya se verá.

Sin embargo, de lo conocido hasta el momento, lo cierto es que el caso está dando mucho más de sí en lo político y mediático que en lo penal, y más alimentado por las declaraciones y decenas de entrevistas del mediador que por las novedades de la investigación.

Navarro Tacoronte marca tendencia, y a cada nueva comparecencia en prensa, radio o televisión aparecen nuevas implicaciones que no constan en el sumario. No hay personaje público hoy en día en Canarias que no tenga que justificar cualquier posible relación con el mediador por muy intrascendente que haya sido.

En todo caso, de las doce personas conducidas hasta la jueza, solo una ha quedado encarcelada, el general Espinosa, sin que por ahora hayan aparecido pruebas fehacientes y claras que lo vinculen con el otro supuesto cabecilla de la trama, el diputado Fuentes, algo extraño tratándose de esa «organización criminal» que define la acusación.

De la parte de la trama relacionada con las ayudas al sector quesero o la implantación de explotaciones o empresas en la ZEC lo cierto es que por lo que se conoce hasta ahora el bagaje de los chanchullos parece más bien pobre pese a que sea repudiable. Y con contraprestaciones que no se llegaban a materializar por la parte política porque, o no tenía acceso a los mecanismos necesarios, o incumplía los compromisos. El Gobierno de Canarias ha certificado que hasta el momento no se ha constatado la perdida ni de un euro de dinero público. La investigación debe afianzar estas líneas de trabajo, donde, sí, hay graves y constatables indicios.

Otra cosa es la parte relacionada con el general Espinosa y sus actividades en África desde su puesto como responsable del programa de formación de gendarmes en países del Sahel, o los contratos logrados con Fiiapp, que preside la vicepresidenta primera del Gobierno central, Nadia Calviño, y sobre la que ella misma ha ordenado una investigación interna.

De todo ello se deduce que el caso Mediador tiene en estos momentos muchos indicios de irregularidades y actividades ilícitas por parte de las personas mencionadas en el sumario, pero todavía es preciso lograr pruebas concluyentes y queda mucho trabajo judicial y de instrucción por hacer para confirmar los delitos que se imputan, porque hasta ahora hay pocas cosas verdaderamente concluyentes más allá de lo que se intuye. Canarias ya ha pasado por casos de corrupción (Faisán, Eólico, Unión…) en los que finalmente las conclusiones de los tribunales afectaron a una mínima parte de los cientos de investigados y procesados, para los que, en la mayor parte de los casos, las condenas se saldaron con penas bajas respecto a las expectativas creadas por la investigación. En este momento procesal del caso Mediador cabe por tanto dejar hacer su trabajo a la justicia evitando desde lo político, lo social y lo mediático juicios paralelos y sacar conclusiones prematuras. Toca investigar a fondo.