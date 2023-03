Tener un padre ausente es mucho peor que no tenerlo. Mi padre y yo, de maneras distintas, supimos lo que era. Él, de primerísima mano, porque el suyo iba y venía a capricho, aparecía como el cometa Halley, como el Guadiana, o lo hacía en efigie, enviando regalos exóticos desde la península, donde parece ser que se ganaba bien la vida jugando al fútbol.

Mi padre se cansó de que, en una España cerrada y entrometida, la de su infancia, le preguntaran los niños dónde estaba su padre y por qué nunca lo veían con él. Y un día, después de soportarle varias de esas ausencias que nadie sabía cuánto se iban a prolongar, se inventó que había fallecido.

Por un muerto nadie pregunta.

Pero no estaba muerto, no, no. Estaba de parranda.

Y, ya de mayor, arruinado y con una pensión misérrima, tuvo la suerte de encontrarse al hijo que, a pesar de haber tenido que matarlo en su corazón, siempre lo había extrañado y que, desde ese momento, cada vez que lo veía le dejaba en el bolsillo de la camisa diez mil pesetas enrolladitas, como de contrabando, para no hacerlo sentir humillado.

Al padre de mi padre, por lo que pude comprobar, le gustaba la vida loca, tener hijos y las tragaperras, el fanfarroneo y cantar. Todo eso lo hacía de maravilla. Era guapo hasta de viejo y tenía, con los niños, la empatía de un zapato. Ya ven que el hombre me encantaba.

Pues a mi padre, que solo se le parecía en el físico, parecía no importarle. Desde que se tropezó con él un día y se reconocieron, y lo trajo a casa para que lo conociéramos nosotras, se hizo la falsa ilusión de que lo había recuperado.

Durante mucho tiempo fuimos, los fines de semana, a buscarlo al bar donde jugaba al dominó, como una procesión absurda, mi padre, mi hermana y yo, con la disculpa de llevarle unos dulces de la pastelería de al lado. Mi padre le daba el abrazo con el que iban las diez mil pesetas al bolsillo de su camisa y nosotras nos quedábamos un poco como figuras recortables. Él seguía a lo suyo.

Cuando murió, hacía dos años que la demencia se estaba comiendo a mi padre.

Una mañana me lo encontré recortando una esquela, los dedos ya torpes por la enfermedad. La dobló, se la guardó en el bolsillo del vaquero y, como un niño perdido, dijo lo que nunca antes le había escuchado: «papá».

Lo abracé, intentando consolarlo, y continuó: «se murió y no me avisó nadie».

Y allí nos quedamos los dos, tomando café, mientras el padre de mi padre se diluía en esa niebla que habitaba entonces la cabeza de su hijo. O eso quise creer.

Así que en toda esta controversia de El Cordobés padre y El Cordobés hijo yo jamás podré justificar la conducta repetida del primero, negando lo que fue, desde el primer momento, una evidencia. Humillando pública y privadamente a su hijo y a la madre de éste, pretendiendo borrarles la existencia.

Pero al hijo, sí.

A mi pesar, y aunque no quisiera tener que comprenderlo, entiendo esa necesidad irracional y atávica de sentirte reconocido en quien te antecedió.

De sentirte admirado y amado por alguien que está claro que no te merece, que es mucho peor que tú, pero eso no importa. No debería importarnos, al menos, a los demás.

Es extraño, es injusto, es absurdo, sí, pero sucede.

Como hay hijos que no necesitan ni quieren saber quién es su padre. Como hay padres que aman más a los hijos que menos los cuidan.

Y está bien. No todo tiene que pasar por nuestro entendimiento.

Las cosas de la sangre son raras y únicas y no obedecen a lógica alguna.

Yo lo aprendí sin querer y ya no se me olvidó nunca.

