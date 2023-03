La impunidad vence al periodismo global

Siguen estando en el punto de mira de los gobiernos corruptos. Por supuesto, en la diana de los narcos, terroristas y demás grupos de poder que pujan por el control de la libertad. Víctimas de un sistema que desampara al profesional de la comunicación, algunos países cuentan por decenas los asesinatos de periodistas. Contar la verdad está castigado con la pena capital en la selva en la que se han convertido las sociedades de muchos países que presumen de democracias avanzadas. Redacciones amenazadas y periodistas señalados que siguen ejerciendo con la mayor dignidad del mundo. La impunidad sigue ganando a la honestidad. No hay glamur ni grandes honorarios que compensen el desempeño de una profesión necesaria en cualquier estado de derecho: es puro romanticismo y amor al periodismo. Como siempre, los datos son determinantes a la vez que terroríficos. Un informe de la Unesco ha confirmado que el número de periodistas asesinados creció un 50% durante 2022. Un total de 86 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2022, uno cada cuatro días, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El alza de homicidios durante el año pasado supuso romper una tendencia a la baja observada recientemente: de los 99 asesinatos en 2018, la cifra había descendido a una media de 58 asesinatos al año entre 2019 y 2021. América Latina y el Caribe fueron la región más mortífera para los periodistas en 2022, con 44 homicidios, más de la mitad de todos los asesinados en el mundo. México encabeza la lista de los países que registraron un mayor número de homicidios con 19 asesinatos, seguidos por Ucrania con diez y nueve en Haití. Casi la mitad de los informadores fallecidos se encontraban de viaje, en sus domicilios, en aparcamientos y otros lugares públicos fuera de su lugar de trabajo. Por otra parte, el número de periodistas encarcelados alrededor del mundo sigue una estela preocupante con un total de 533, según el balance anual publicado por la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF). La organización alerta del número de ataques cometidos contra personas que ejercen la profesión periodística: 57 han sido asesinados en 2022, 65 están secuestrados y 49 se encuentran en paradero desconocido. Las regiones del mundo que concentran la mayoría de encarcelamientos son Asia, donde se encuentran el 45% de los periodistas encarcelados, y el Magreb y Oriente Medio, con algo más del 30%. El 25% de esos 533 ha sido enviado a prisión durante el 2022 y las mujeres periodistas representan ya cerca del 15% de los encarcelamientos, frente al 7% de hace cinco años. En cuanto a las mujeres periodistas abatidas, en 2021 llegaron al 11%, casi el doble del 6% del año precedente, un alza preocupante que la UNESCO atribuye en parte a los ataques de género en línea que sufren las informadoras, y que a menudo derivan en expresiones de violencia fuera de línea, poniendo en riesgo su seguridad. Un oficio de alto riesgo que no respetamos lo suficiente. No vale nada; la impunidad gana.

@luisfeblesc