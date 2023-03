Releía el libro de Tony Judt, uno de los mas importantes pensadores contemporáneos, Algo va mal, que remarca una de las frases que escribió en 2010 que ha motivado no sea posible eludir las circunstancias histórico-sociales de aquel momento porque apenas se ha escabullido no del determinismo de la historia pero sí del poder establecido en sus múltiples facetas, económica, política, empresarial y social, «¿Por qué nos hemos apresurado tanto en derribar los diques que laboriosamente levantaron nuestros predecesores? ¿ Tan seguros estamos de que no se avecinan inundaciones?» Este autor rechaza tanto el individualismo extremo de la derecha como la desacreditada pose retórica de la izquierda.

Sin embargo, lo peor del momento es que no se afrontan los problemas ni desde la ética de la responsabilidad weberiana ni siquiera la de los principios. La mentira y el camuflaje es lo predominante en todos los sectores sociales, y más acentuado en el político como si diera vergüenza ajena mirar de frente porque si fuera así daría el resultado del fracaso y hay que disimularlo creyéndose instalados en el mejor de los mundos.

Si tenemos en cuenta que cada dos días hay un suicidio y que cerca de 5000 personas se quitaron el pasado año la vida, algo hay que no va tan bien. Si venimos a nuestro medio, Canarias, y nos vuelven a repetir que el colapso en los hospitales y más en las urgencias se debe al pico de diciembre hasta finales de marzo y, sobre todo, en estos momentos que se han sumado dos epidemias, la de la covid-19 y la gripal y no se pone remedio, refiriéndome al Gobierno y concretamente a la Consejería de Sanidad, pasando de la «mejor sanidad del mundo» a una tercermundista donde la gente se nos muere, es que algo no va tan bien.

Si hay confinados enfermos mayores, dados de alta, que no son recogidos por diferentes motivos y la Consejería de Bienestar Social no los instala en residencias, porque no hay plazas, algo hay que no va tan bien. Pero lo lamentable es que nadie se responsabiliza de esta situación vejatoria que se repite en el tiempo como una amenaza constante que compromete la vida social y familiar de todas esas 500 personas que esperan hace meses que alguien se acuerde de ellos.

Si las oficinas de la Seguridad Social están en situación de mutis por el foro donde hay que buscar un dron adecuado para dar con ellas y den cita para tramitar lo más elemental que se despacha, como es una jubilación u otro documento administrativo, si hay que esperar tres meses, llegando al atrapamiento social, es que algo no va tan bien.

Y esto que se trasmite como una gangrena que va necrosando las esperanzas de la gente que no pueden ver solucionados sus gestiones más elementales, ¿quién se responsabiliza de esta situación y acontecimientos que ni se prevén ni se sujetan sino que se dejan al aire para que el viento se los lleve, alejándolos?

Seguro que de todo esto la culpa la tiene la guerra de Ucrania, que es el mejor pretexto que la historia ha puesto en manos de los que tienen que decidir porque contra los tanques rusos no se puede luchar. Así que a resistir.

Para ello tenemos que contar con el libro del recordado profesor Muguerza, que estuvo 5 años en la Universidad de la Laguna en la cátedra de Fundamentos de la Filosofía, quien en su libro Desde la perplejidad habla de la ética de la resistencia, donde desde esa perplejidad sería el momento de irrumpir en el rearme de una moral colectiva.

Y es que cuando se está machacando la racionalidad y se da pábulo al fantochísmo, cuando se rinde culto no a la imaginación sino a la mediocridad es que algo hay que no va tan bien. Cuando se nos trasmite el discurso que no hay nada que hacer mas allá «de lo que piensan los torpes» parece ser que la democracia es un bulo y la única alternativa es encaramarse en la atalaya de la perplejidad con el intento de percibir los desplantes desde una ética como la de responsabilidad y la de los principios, es que algo no va tan bien.

Por eso nos viene bien señalar la canción del centinela de Edón cuando el preso le pregunta al centinela: «¿Cuánto ha de durar la noche todavía?» Este le responde: «Es de noche pero mañana ha de venir». Si esto es así algo no va tan bien y con Javier Muguerza desde su perplejidad podremos decir «no sé si mañana llegará, puede que sí o puede que no, pero llegue o no llegue hay que resistir».