Disculpas no, gracias

Escucho y leo en muchos sitios recomendables o no que el Gobierno de Canarias o su presidente, Ángel Víctor Torres, debe pedir perdón por lo descubierto hasta ahora de la trama que coronaba el exdiputado en el Congreso, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y siendo un hastío infinito. Esto de exigir que los políticos pidan perdón es una comezón jesuítica que sobre todo se produce en España y en países latinoamericanos. En democracias más maduras se pide menos perdón y se dimite y se investiga más. En todo caso las disculpas se entregan como una formalidad que precede o sigue a investigaciones internas, destituciones o dimisiones. No sé si recuerdan ustedes al penúltimo rey Borbón presentando excusas a través de la tele cuando regresó a España después de la cacería de elefantes que disfrutó junto con Corinna Larsen en Bostwana. «No se repetirá más», añadió el único monarca (emérito) europeo que tiene su residencia fiscal en un país extranjero. Tal vez era sincero. Por entonces ya había repetido de todo.

El ejercicio al que se ha entregado el PSOE en los últimos días, no por previsible es menos estomagante. Sinceramente escuchar a dirigentes socialistas regionales y nacionales que su partido «se ha caracterizado siempre» (Nira Fierro dixit) por un combate sin piedad contra la corrupción solo produce vergüenza ajena, mientras ayer mismo doce de los condenados por el caso de los ERE en Andalucía (incluido José Antonio Griñán) ven como el Tribunal Supremo rechaza sus últimos incidentes de nulidad. El procedimiento judicial del caso ERE descubrió la mayor trama de corrupción política (y sindical) en una administración pública desde finales de los años setenta. Alrededor de 1.000 millones de euros fueron malversados sistemáticamente. De la famosa partida 31L que figuró en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía se sacó la pasta para financiar prejubilaciones fraudulentas, subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE -incluyendo algunas sociedades inexistentes- y sabrosonas comisiones a intermediarios entre la Junta y trabajadores, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. Pero no hay que salir a la Península para aconsejar a Nira Fierro, Nayra Alemán y otras juanasdearcos de ambos sexos del PSOE un poco menos de nerviosismo declamatorio, un patriotismo de partido más prudente e inteligente.

La mitad de los alcaldes tinerfeños incursos en procesos judiciales que implicaban corrupción política entre la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI fueron militantes del PSOE. La actual secretaria de Organización comenzó su carrera política trabajando para uno de ellos, Aurelio Abreu, alcalde de Buenavista del Norte y vicepresidente de Ricardo Melchior en el Cabildo de Tenerife durante ocho años. Nira Fierro trabajó como asesora de Abreu, quien después de muchos retrasos judiciales es hoy enjuiciado por el encargo presuntamente irregular de la redacción de un proyecto técnico de residencia para discapacitados. El proyecto se había encargado al arquitecto socialista Ramiro Cuende, exconcejal del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para Abreu. Recientemente Blas Acosta, que dimitió como presidente del Cabildo de Fuerteventura arrinconado por dos causas judiciales, encontró cobijo en el Gobierno autónomo como viceconsejero de Economía. La gran mayoría de los cargos públicos del PSOE no son corruptos, pero la corrupción política no es ajena al PSOE. La solución no es pedir disculpas. Es asumir responsabilidades políticas y dimitir (Alicia Vanoostende ya está tardando), es abrir una investigación interna y presentar públicamente sus resultados, es apoyar las comisiones parlamentarias de investigación, es reformar cacicatos y mecanismos clientelares en una organización política autónoma, fiable y transparente.