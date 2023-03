Clases de mediador

No importa. Da igual cómo me quieras llamar: negociador con buen déjame entrar, intermediario al peso, anfitrión controlador de restaurantes caros, visitador asiduo en despachos enmoquetados, organizador de oscuras fiestas con putas, putos y putes, experto servidor de vodka bañado en drogas y, no te olvides, administrador único de las perras a repartir. No me negarás que a ti también te pondría ser como yo, y saberte poseedor del extraño atractivo que destila un especialista en relaciones públicas subterráneas entre el poder político y empresarial, el morbo de mostrarte como el mejor conseguidor de la trama, saber divertirte con tu trabajo y cobrar una pasta gansa. Llámame como te dé la gana, pero seguro que te encantará tener mis contactos y la información sobre una realidad paralela que alberga las pasiones humanas más inconfesables. Querrás verte como yo me veo, la mierda traicionada a la que ningún político conoce ni reconoce después de haberte considerado amigo del alma y toda esa sarta de estupideces que te dicen cuando se vienen arriba. Fliparás en colores cuando seas investigado y filtres los miles de fotos que tienes en el móvil, para que caigan contigo, uno por uno. Añorarás ser el hombre que utiliza varias caras para mantener su vida secreta, lo que no sabe tu mujer: las amigas, amantes, regalos, viajes en primera clase, encuentros furtivos en hoteles de cinco estrellas. Dirán que eres el hombre que nunca estuvo allí pero no es verdad, porque siempre estuviste, el chachi y enrollado facilitador de lo que te pedían, el que observaba mientras participaba, el monaguillo de la corrupción que habita en ti y en mí, en la erótica del dinero negro, en esa sensación libidinosa que te proporciona convertirte en un feliz pícaro. Si quieres aprender a ser mediador nivel avanzado, llámame, y te daré clases.