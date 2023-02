Sanidad pública y compromisos

Acompañaba a mi reciente artículo de opinión, Canarias, desigualdades y falta de equidad, una nota aclaratoria de lo que verdaderamente sentía y pretendía. Ahora, aprovecho este nuevo escrito y la inserto a continuación, ya que trata similar problemática y es igualmente válida. No tengo nada contra nuestros hermanos de Gran Canaria, es más, me parece muy bien que ellos luchen por conseguir las infraestructuras mejores y mayores para su Isla. Esto va dirigido al Gobierno Autónomo de Canarias, que es quien tiene que actuar con la justicia y equidad que procede y que reclamo, mejor dicho, ¡reclamamos much@s en Tenerife!

Yo me he hecho tres operaciones en la Sanidad Pública. La primera hace casi 30 años en el HUC y chapó. Y dos en La Candelaria, la primera hace seis años y muy bien, y la otra hace casi cuatro años, muy bien también, aunque se demoró bastante. Pero, por ejemplo, pedir cita previa para mi médico de cabecera, que por cierto es un buen profesional y atiende de forma muy correcta, es toda una odisea. Hasta hace 3 o 4 años, en dos o tres días te la daban, pero el otro día llamé y la primera cita disponible era para el 2 de marzo de 2023, o sea, casi quince días de espera; increíble pero cierto. Esto te obliga a buscarte la vida por otro lado. Un fuera de hora o acudir a Urgencias es lo que te queda dentro de la sanidad pública, o acudir a la privada, que es lo que da la sensación que pretenden.

Y es que no termino de darme cuenta de que vivo en Tenerife y que por aquí estamos como estamos, puteados y muy injustamente tratados, y nos tenemos que fastidiar por todo lo que he reseñado en mis tres últimos artículos de opinión, que también les he hecho seguir a los presidentes de España y de Canarias. Así mismo, se los he enviado a políticos y gobernantes que tengo en mi agenda, integrantes de partidos que sostienen pactos en sus respectivos gobiernos, local, insular y autonómico, a ver si se toman a Tenerife con mayor interés.

Reseño alguna incidencia y much@s por aquí, cuando lo lean, dirán, ¿y este se queja por solo eso?, ¡si se enterara de lo que nosotros hemos tardado, se asombraría!, y ya lo sé. A mi esposa, por ejemplo, la dirigieron a un centro privado para que le hicieran una resonancia magnética. El 31 de julio de 2022 se la dieron informada, pero el traumatólogo de Tomé Cano en Santa Cruz no la recibió hasta el 11 de noviembre, o sea, ¡casi cuatro meses con una resonancia magnética en su poder y sin saber los resultados! Y, además, a fecha de hoy lleva más de seis meses esperando para rehabilitación, y todo lo que aún le queda. A mí me vio en el Hospital de La Candelaria un médico rehabilitador en 2019, después de una operación, y hasta hoy sin noticias.

Claro, en la isla de Tenerife en Sanidad y en muchas otras cosas que podría seguir relatando, pasa de todo lo malo que pueda suceder en Canarias. Es el lógico resultado de una injusta política que mucho tiene que ver con la falta de equidad del Gobierno Autónomo, y la callada por respuesta, no sé si por ser del mismo partido político o por algún otro motivo de los que seguidamente expongo, del Cabildo de Tenerife.

Ustedes ya me entienden. No creo que haga falta hablarles de partidos y de sus disciplinas internas, o de sumisión o pasotismo, para no incidir otra vez en la «cobardía», porque es bastante fea y muy dura de aceptar. Dejo para el final la fidelidad que han contraído con sus votantes, que es la primera razón y obligación de cualquier elegido, para hacer lo contrario de lo que realmente vienen haciendo, que tiene a Tenerife proa al marisco. Y así nos va...

Por favor, vuelvo a pedir compromiso y fidelidad con Tenerife a todos y cada uno de los candidatos y candidatas que se presentan a las próximas elecciones del 28 de mayo de 2023. O sea, dentro de solo tres meses, l@s ciudadan@s volveremos a tener en nuestras manos la posibilidad de refrendar la gestión política de estos últimos cuatro años, o propiciar los cambios que estimemos oportunos. Y lo podremos hacer en el Parlamento de Canarias, con las que se conforma el Gobierno Autónomo, en los Cabildos y en los Ayuntamientos. Nos jugamos mucho ese día, por eso tiene que existir un compromiso público muy claro de los candidatos hacia el Pueblo que les elige. Las cosas deben cambiar sustancialmente, para que Tenerife vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en el Archipiélago, por ser la mayor y más poblada, con todo el respeto hacia las demás.