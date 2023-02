Solo Sánchez es Sánchez

Pedro, el camaleónico presidente de sí mismo, es el político más líquido que ha conocido la democracia española. Y de ahí su capacidad para sortear el viento en contra y adaptarse al medio cuando las condiciones son desfavorables. Sánchez es distinto y no tiene nada que ver con ningún otro líder porque sabe deslizarse por el tobogán de la realidad como nadie. Habría que preguntarse si alguien se hubiese atrevido a montar un gobierno apodado Frankenstein, en plena ebullición del independentismo catalán y hacerlo con la suma de vascos y podemitas, ante la incredulidad del resto del arco parlamentario, que se frotaba los ojos sin saber cómo digerir un plato de tal complejidad. La osadía de deconstruir el PSOE y montarlo a su imagen y semejanza, constituye un hito a tener en cuenta y explica la evolución de la política como una competición de marcas en un mercado de votantes que compran un producto del marketing. Sánchez cuenta con un gran aliado, y es la práctica desaparición de la memoria reciente, pues todo se olvida o como poco se diluye enseguida. Y enfrente está Feijóo, un tipo con pinta de solvente, pero un tanto bisoño, un político de los de antes, que no tiene la cintura elástica de Sánchez, ni su habilidad para reinventar el relato acorde a sus intereses. Antes de ver liquidado al gobierno de Pedro, el espumoso, asistiremos a nuevos giros de guión y su calculada imprevisibilidad nos volverá a sorprender. El sanchismo no morirá con Sánchez, simplemente mutará para hacerse visible en los pasillos europeos o mezclarse en amigable charla en la cafetería de cualquier multinacional. Un presidente atípico para gestionar pandemias y socios de gobierno que coquetean con el desastre, el tahúr que juega las manos de un tenaz desorden, el guapo y alto signo de su propio tiempo.