Tino el Gorgorito me dice que mi Cantina parece un after hour de carnaval; lo dice porque, cuando amaneció hoy, todavía había gente en mi negocio y no había forma de que se fueran. A mi me agrada que vengan pero, llega un momento, en el que el descanso es totalmente necesario.

Cuando pude cerrar, y mientras me ayudaba a recoger, estuvimos comentando la polémica absurda a cuenta de que el carnaval de Las Palmas ha conseguido el entorchado de Fiestas de Interés Turístico Internacional, tercer carnaval que lo consigue después del gaditano y del nuestro, otorgado en el año 1980. La polémica nació de las declaraciones de nuestro alcalde Bermúdez, con amplia repercusión en la prensa canariona, cuando aseguró que nuestra fiesta es inter planetaria, y mucho mejor que la de ellos, a lo que el alcalde canarión contestó que hace veinte años, regalaban los títulos, no como ahora que los dan con merecimiento. Ni Tino ni yo somos capaces de calibrar cual de las dos declaraciones tiene menos sentido común, trasladándonos de vuelta al Guimerá y al Perez Galdós en una época actual en la que, entre los dos carnavales, se intercambian letristas, directores musicales, diseñadores y hasta presentadores en sus espectáculos. Estaría bien que, en lugar de fomentar el trasnochado pleito insular, ambos se esforzasen en procurar que las fiestas que dirigen, sean cada año mejor; en eso y en ocuparse del estudio de la historia de cada una. De esa forma cuando un alcalde como Hidalgo diga una tontería como la que dijo, al menos que esté bien informado porque han pasado 43 años ya, y no 20, desde que nuestra fiesta recibió dicha distinción, que no fue ningún regalo. Mientras, estaría bien que los dos regresen al siglo XXI y se olviden de una vez de piques absurdos.