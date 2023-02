La izquierda española en la alfombra roja

Se supone que la noche de los Goya es una gran ocasión para celebrar la fiesta del cine español. Pero desde hace tiempo, el tostón de la gala se ha convertido en una tribuna política donde los presentadores y galardonados, en vez de agradecer a familia y amigos el premio, lo emplean en arremeter, no contra el gobierno de turno, que en cualquier caso tendría un pase, sino contra la oposición; siempre que esta sea la derecha.

En dicho escenario, los titiriteros subvencionados y de estómagos agradecidos, ejerciendo una endogamia vomitiva, muestran, con sus mejores galas y su peor sectarismo, cuán agradecidos están al gobierno socialcomunista, que también los arropa, comprende y favorece con el dinero de nuestros impuestos. De hecho, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) ha dispuesto de una partida de unos 97 millones de euros para repartirlos entre los que demuestran lealtad por la causa.

Ya se sabe que estamos en campaña electoral –aunque en realidad las elecciones sean en mayo–, y la consigna es clara: hablar solo de la sanidad pública. Ellos, el gobierno de Sánchez, defienden una «sanidad pública, digna, de calidad, gratuita y universal» aunque la inmensa mayoría de los allí presentes en la gala acudan a centros privados; mientras que la derecha lo único que quiere es que la gente se muera, y a ser posible en las puertas de un hospital.

De ahí las recientes manifestaciones de Madrid –en realidad contra Ayuso, que no le perdonan la humillación que tuvo para ellos su victoria–, así como las de Galicia y Castilla-León; casualmente todas del PP. Aunque una niña se muriera el otro día de peritonitis en Valencia –comunidad del PSOE–, por no atenderla en condiciones. Las televisiones sanchistas, eufóricas, comentaban el cuarto de millón de personas que salieron en Madrid a protestar por una sanidad pública; según datos de la Delegación del Gobierno. Pero, si se mira la foto, es la misma que ocupó las calles de Madrid cuando salieron en masa a defender la constitución hará unas semanas. Entonces, esa misma delegación, prorrateó diciendo que eran apenas unos treinta y cinco mil. Alguien no sabe contar.

La cuestión es que a la izquierda española se le están acabando las sales. Tienen taquicardia. Saben que se encuentran en un momento de debilidad política y social, lo que la hace vulnerable a la crítica. Por eso, en la gala, ni una palabra de censura contra el gobierno. Todos callados como p… puertas. Nadie llevaba una chapa del «No a la guerra» Claro que, esta vez, la guerra la ha declarado Putin y no Bush. ¿Se imaginan que lo de la ley del «si es sí» hubiera sucedido con un gobierno de derechas? Le habrían pegado fuego al escenario. Los premiados, en protesta, se negarían a recibir el Goya –menos mal que el insigne pintor era sordo–, ellos, ellas y elles, cuya sensibilidad pendular les induce a comprometerse a tiempo parcial, se rasgarían los vestidos y las joyas o lo que fuera que llevaran puesto –o igual no, porque suelen ser prestados– y los arrojarían a un público entregado.

El desvarío ideológico de la izquierda se empeña en imponer a toda la sociedad su particular cosmovisión de lo que debe ser el ser humano. Cómo ha de pensar, cómo ha de actuar, cómo ha de vivir. Todo ello, subordinado al credo ideológico del poder. De ahí que su postura en la alfombra roja sea un reflejo de sus propias debilidades políticas y sociales. En resumidas cuentas, no deja de ser una oportunidad perdida para abordar problemas importantes, y hacer un llamado a la acción para mejorar, entre todos, la sociedad española.