Uwe Schiltz coordinó la edición de una obra que se publicó en España en 1993 bajo el título La fiesta: una historia cultural desde la antigüedad hasta nuestros días. Las colaboraciones recorren el hecho cultural de la fiesta desde el antiguo Egipto hasta el desarrollo de la industria del ocio en la actualidad, pasando por las fiestas judías, las cortesanas del Antiguo régimen o las fiestas carnavalescas de la edad moderna. Esta última colaboración se le debe a Leander Petzoldt, afamado odontólogo.

En el marco de este puente de Carnaval quería compartir esta publicación sobre este aspecto importante de toda cultura y esencial de la identidad de toda persona. Porque es necesario el ritmo ordinario, se precisan espacios en los que se rompa este movimiento con una alteración extraordinaria que ponga fin o dé inicio a la rítmica necesidad de vida ordinaria.

La fiesta es necesaria como descanso, como divertimento, como desconexión con el ritmo de cada día. La fiesta se espera y se disfruta. Hacemos fiesta por muchos motivos: personales, familiares, comunitarios, sociales, identitarios, religiosos, etc. La misma Biblia, en el Antiguo Testamento recoge la lista de las fiestas durante el año de la comunidad judía. Cada semana el ritmo se rompía el Sábath como imitación de la fiesta de descanso que el Creador celebró el séptimo día de aquella primigenia y simbólica semana.

El cumpleaños, una boda, un aniversario significativo son ocasiones para hacer fiesta. Los barrios y los pueblos se descubren socialmente como comunidad alrededor de una fiesta. La sociedad se reorganiza en torno a momentos de fiesta.

Y, entre las fiestas de nuestra región, pocas son tan sonoras y llamativas como la del carnaval. Don Carnal y Doña Cuaresma se dan la mano y entregan el testigo temporal en esta fiesta de los excesos, previa al itinerario de recia preparación penitencial. Ese fue su origen, aunque cuando no hay cuaresma, el carnaval se presenta como una fiesta sin final. En sí misma vale lo que vale toda fiesta, pero la fiesta tiene su espacio, lugar y valor. Mas allá de ese espacio, no existiría un exceso justificado.

Ninguna fiesta debería tener patente de corso para atentar contra la dignidad de una persona. Ninguna fiesta justificaría un daño físico o moral hacia otro ser humano. No todo vale para hacer fiesta. Poner límites no es limitar la fiesta, sino respetar su verdadera condición de fiesta: su valor y su sentido sociales. Si no salimos de ella más felices, con mejores condiciones de convivencia y con ánimo renovado, hubo algo que no merece ser denominado fiesta.

Si estás pensando que escribo desde una peyorativa valoración de la fiesta del Carnaval, he de decirte que te estás equivocando. Me parece una fiesta de derroche de color y belleza, de ritmos y creatividad. Pocas fiestas se definen de esta manera tan diversamente elegante. Pero todos conocemos las dolorosas consecuencias de los excesos no previstos y las heridas que cicatrizan el espíritu de muchas personas que buscan lo que no es fiesta en el marco de estas fechas.

Les deseo unas felices fiestas de Carnaval, felices y sanas. De las que regresen más felices y sanos.