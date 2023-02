El gallo puede perder

«Si el partido gana –dijo el consejero–. Pero si pierde… ¿No se te ha ocurrido que pueda perder?». «El partido no puede perder». «Pero suponte que pierda». «Todavía faltan tres meses hasta mayo, para empezar a pensar en eso», dijo el presidente. El consejero se desesperó. «Y mientras tanto ¿qué comemos?», preguntó, y agarró al presidente por el cuello de franela y lo sacudió con energía. «Dime… ¿Qué comemos?». El presidente necesitó todos los años de su vida como alcalde y como presidente, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder: «Mierda».

Y dicho y hecho. Se están hartando de comerla. No soy de los que cogen la antorcha y la cuerda al primer grito de «bruja». Y hay cosas muy extrañas en el escándalo de Fuerteventura. Eso de blanquear dinero en una asociación deportiva. O eso de que un director general amenace con ordenar inspecciones selectivas; cosa que no puede hacer. Ya veremos. Pero la trituradora de los titulares se ha puesto en marcha y el ventilador no hace sino lanzar excrementos, que es en lo que se convierte la intimidad cuando se exhibe públicamente.

Ir por el Parlamento, ese hermoso y costoso gallinero que pone huevos de papel en el BOCA, es ahora como adentrarse en un convulso Macondo, sacudido por los espasmos de las urgencias electorales. Después de cuatro años de calamidades apocalípticas, el presidente Torres afronta un final de mandato convulso, entre mascarillas falsas y leche de cabra que huele a podrido. De una tacada le han reventado en las manos un diputado nacional, un director general, un candidato a la alcaldía… la banda de Mascabrillas.

Por eso necesitan vender bien el gallo. Pavonearse de cuántos huevos han puesto las gallinas en estos cuatro años. De lo bien que van las cosas, después de haber ido tan mal. Y por eso, tal vez, los que mandan en el gallinero son capaces de no contar en la ejecución de los presupuestos de Canarias el dinero de los fondos que vienen de Europa, pero también capaces de sumarlos para presumir que el PIB de las islas ya supera el de los años anteriores a la pandemia, cuando los panes colgaban de los árboles. Y no como ahora, que vamos camino de los cuatrocientos mil pasmados.

Como le decía Carville a Clinton, «es la economía, estúpido». La economía del gallinero. Pero no esa de laboratorio, que se fabrica con índices, tablas y gráficos, a cuál más mono. Sino la de la calle, donde la gente vive emputada. Es la secuela visible de una inflación invisible que ha levantado la cesta de la compra un poco más arriba de donde pueden llegar a fin de mes las manos de las familias puestas de puntillas sobre sus salarios de mierda. Es justo eso por lo que el gallo puede perder.