Un abrigo para la manta esperancera

Soportó el frío de varias generaciones en las cumbres heladas y nubladas de la isla. Abrigó las penas y alegrías de campesinos y pastores que surcaban los prados verdes en busca de pasto para su ganado. Suaves, ligeras e impermeables calados con la maestría de aquellos artesanos que catequizaron el noble arte de doblar en dos y plegar al cuello. Ni el mismísimo Esquilache se atrevería a prohibirla so pena de motín. Los más avispados le cosían piedras en los bajos para amedrentar a los laguneros que venían a bailar con sus mujeres en los guateques de la época. Sus formas elegantes están diseñadas con oficio y destreza, como si fueran talladas por un discípulo de Da Vinci. De hechura sencilla, se dobla por la mitad del largo, la parte doblada se pliega con un hilo fuerte formando un estrecho cuello que se forra de negro. Luego, siguiendo los cánones del elaborado rústico, se pule el borde de la abertura ribeteado con una cinta negra de terciopelo hasta abajo. Su reconocida belleza no es óbice para que su monumento clame desde la fuente de la plaza un poco de atención más allá de aquellos discursos de canariedad carentes de realidad. La manta esperancera tiene a menos gente a la que abrigar. Va envejeciendo y menguando en las manos de los escasos tres artesanos que quedan en el pueblo. Sin atisbo de relevo generacional, implora cariño para no irse de verdad. Hasta algún policía local patrulló ataviado con la indumentaria tradicional en una muestra más de orgullo patrio. Ahora, son las mujeres las que dentro de sus casas pelan las papas con la manta puesta. Ella demanda abrigo al calor de algún plan insular o municipal que la socorra, que permita mantener y conservar una tradición del siglo XIX que puede abandonarse en el olvido. Forma parte de la historia de nuestro pueblo y del modo de entender la representación social y grupal del entorno en el que vivimos, con especial atención al mundo rural. Y por esta y muchas razones se antoja fundamental incentivar a la juventud para que se implique y puedan recibir todo ese conocimiento artesanal y artístico para que no se pierda del imaginario colectivo. La manta debe ser una indumentaria viva para seguir vistiendo en fiestas y particulares al son de isas y malagueñas versadas por Los Sabandeños. Imperdonable sacrilegio moral que entre todos borremos la enternecedora imagen del abuelo colocándole la manta a su nieto, documentando con ese simple gesto años de historia y cultura popular. Y como el sabio refranero español recuerda que la envidia sana va por barrios, se hace sumamente complicado no comparar. En los confines del Reino, en la famosa ciudad de Tordesillas, donde se firmó el convenio entre los Reinos de Castilla y Aragón y el de Portugal para repartirse las nuevas tierras descubiertas del Nuevo Mundo, son numerosísimas las referencias a la capa castellana. Tal es así, que hace algunos años surgió la Asociación de Amigos de la Capa de Tordesillas, una entidad que mantiene viva la tradición y se encarga de organizar jornadas de convivencia y representaciones para realzar la capa castellana como símbolo inequívocamente ligado al pueblo. Para la asociación y el ayuntamiento no hay mejor homenaje a su historia que conservar con esmero su patrimonio de vestimenta. Sería bonito ver al alcalde ataviado con su manta presidiendo los plenos en el Ayuntamiento de El Rosario, porque seguro que tiene una. Mientras tanto, se sigue buscando abrigo para la manta esperancera. Qué frío hace cuando se olvida nuestra historia.

@luisfeblesc