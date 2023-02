He de confesar que me llena de orgullo y satisfacción ver la reacción de los clientes de mi negocio cuando les comuniqué que, este año, presento candidata a Reina en la gala de esta noche. Todo fueron felicitaciones, parabienes y ofrecimientos de ayuda por parte de mucha gente. No lo había querido anunciar hasta hoy, por no condicionar al jurado, pero espero tener suerte.

Por eso no se extrañen cuando esta noche oigan a los presentadores decir: Candidata número diecisiete, señorita Efrigencia de los Dolores de parto sin epidural; luce la fantasía El conejo me riscó a la perra pero no a las garbanzas, del diseñador Cada vez pinto menos; en representación de La Cantina ilegal. Estoy ya de los nervios. La ayuda ha sido inmensa. Mi amigo Paco el Totorota, que es ingeniero espacial, me diseñó los efectos especiales; Toño El Cerrojo, que trabaja en la ferretería El Tornillo Roscachapa, me fabricó toda la estructura de hierro; Manolo, que curra en el baño Éste si que es barato, me regaló los azulejos, el cemento, la pintura y me prestó las herramientas para hacerlo. Pipo, el Camionero, me presta el contenedor de cuarenta pies para dar los seis viajes que necesito para llevar el traje al recinto y Lolo el Plomada, experto en calcular el peso de las cosas a ojo, me dirá más o menos si el escenario aguantará mi fantasía. Quico el Regleta, me hará la acometida eléctrica y Graciano, el Papeleta, que trabaja en Industria se encargará de sellarme el boletín de toda la instalación del traje.

Será un diseño sencillo, cómodo y seguro que Efrigencia lo arrastrará con elegancia mientras en mi negocio le aplaudiremos orgullosos, primero porque muchos clientes han trabajado en él y segundo porque, sin duda, será un traje de peso.