Mascotas y animaladas

Mi perro no es un miembro más de mi familia. Mi perro es una suerte de compañero leal y afectuoso, a menudo divertido y a veces exasperante, que comparte horas y anécdotas con la familia, pero familiar mío no es. Y sin embargo pasmosamente una ley que entrará en vigor dentro de unos seis meses (la ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales) considera a los animales de compañía “un miembro más de las familias”. Esta fatua y estúpida intromisión en la intimidad de los ciudadanos lleva la marca de la izquierdita woke, que plantea como una obviedad incuestionable que los animales tienen derechos, una afirmación sobre la que está lejos de existir un acuerdo en la comunidad filosófica, por ejemplo. Los animales, ¿tienen deberes morales? ¿Cómo pueden tener entonces derechos?

Sin embargo, una mente tan lúcida (y divertida) como del profesor José Ferrater Mora (aquí delante tengo su inagotable Diccionario de Filosofía) entendía que debíamos conceder ciertos derechos básicos a los animales: excluir el maltrato y el dolor y procurarles un bienestar básico. Es una concesión entre partes asimétricas porque, entre otras cosas, quienes la reciben no la pueden entender autónomamente. Un perro, un gato o un jilguero no pueden saber que les estoy reconociendo un derecho, motivo añadido para no considerarlo así. Por otra parte la concesión de esos derechos básicos a las mascotas – obviamente no se puede incluir el derecho al voto, tal vez para desgracia de Unidas Podemos – tiene consecuencias muy amplias. ¿Por qué se le conceden legalmente derechos a las mascotas (perros, gatos, roedores, lagartijas, periquitos, tortugas, peces de acuario) y no a las gallinas y los cerdos de granja? ¿Por qué esa cruel discriminación? ¿Un derecho a la vida y al bienestar puede estar circunscrito a que el beneficiario viva en mi domicilio? ¿Dónde están los derechos de la cabra cuya tierna carne, convenientemente adobada, me zampé este mediodía, con el añadido de unas papas fritas, cuya sensibilidad quizás también habrá que contemplar algún día no demasiado lejano? ¿Ni una multa simbólica para el monstruo se coma una hamburguesa o la tiparraca repugnante que lleve zapatos de piel?

Me imagino que ese paso llegará más adelante y nos conducirá al veganismo universal y, de facto, obligatorio. Supongo que si respetas a los animales, no los puedes sacrificar, no te los puedes comer: sus derechos son incompatibles con tu plácida digestión de unos callos. Sin duda para ir preparándonos esta buena gente del Gobierno impondrá un sistema de multas que pueden alcanzar hasta 200.000 euros en caso de asesinato con agravantes. El texto es maravilloso. Es perfectamente probable que a usted, verbigracia, se le escape el perro por una momentánea distracción, salte de la acera, se lance a la calle y muera atropellado. Le pueden denunciar a usted por un comportamiento desidioso – no ha protegido debidamente los derechos del cucho despanzurrado – y si el juez falla en su contra puede caerle una multa de cientos o miles de euros y la prohibición a tener animales de compañía durante los próximos dos años. Algo similar puede ocurrir si no ha cumplimentado usted, miserable, el calendario de vacunación de su gato: lo pagará amargamente.

El Gobierno – y sus serviciales legisladores – ha querido que no todo sea ímpetu punitivo, y por eso la normativa obliga a los que tienen un perro u otra mascota realice un curso. Los que pretendan adquirirlo, igual. El curso le enseñará a usted a ser un buen ser humano despojado de todo especismo y a cumplir rigurosamente con sus debes morales para con su animalito de compañía, que ahora será, en el seno de su familia, una combinación entrañable entre hijo y cuñado. Cuídelo bien porque en caso de muerte prematura la autoridad judicial puede solicitar una autopsia y usted corre el riesgo de quedar retratado como un canalla para siempre.