Estos días, viendo imágenes del Teide en las redes sociales, he recordado la letra de aquella isa canaria que dice así: «Todas las canarias son / como ese Teide gigante, / mucha nieve en el semblante / y fuego en el corazón». El frío de las medianías es consecuencia, sin duda, de la nieve en las alturas de este volcán dormido que nos preside, en el horizonte, a todos los tinerfeños.

Todavía recuerdo la ilusión que me produjo leer en el libro de naturales de aquellos primeros cursos de la EGB que la montaña más alta de España era el Teide. Desde la azotea de mi casa veía la montaña más alta de España. Era como si ser de esta isla fuera el mayor de los privilegios. Un compañero suele ironizar con la certeza personal que todos los pueblos suelen tener, y presumir de ello, algo que solo tienen en ese pueblo. El Drago Milenario y el Teide hacían al niño que fui un privilegiado exclusivo, no de los pueblos vecinos, sino de toda España. Vaya por Dios…

Recordaba estas elucubraciones infantiles en estos días donde el fuego y el hielo se combinan en el Teide, por dentro y por fuera. Como una simbología elegante de lo que somos, no solos las canarias, sino los humanos todos. Por mucho frío que sintamos, o que nos hagan sentir, siempre hay espacio para ese fuego interior que suele parecer educadamente dormido.

Porque lo importante está por dentro. Ese mundo interior en el que somos lo que somos y no lo que aparentamos ser. Ahí, donde nadie ve sino quien tiene el salvoconducto que firma nuestra conciencia. Allí, donde se cuecen las verdades y los valores que nos configuran en esa mezcla misteriosa con nuestras redundantes oscuridades ocultas. Somos, lo que somos por dentro. Ya puede uno revestirse de fría y clara nieve blanca, que es por dentro por donde surcan los ríos de nuestra lava verdadera.

Nuestras rabietas, nuestros pesares, nuestras envidias calladas y deseos egoístas están ahí dentro. Freud nos explicaba que el SuperYo servía de muro limitador y corral en el que guarecer el fondo de nuestra personalidad, ese Ello tan escondido como presente. No te fijes en la nieve que cubre mi rostro y suaviza con frescura mi sonrisa, que en el hondón profundo de mi interior habita la verdad de lo que soy.

Los que hemos decidido servir en esta sociedad ejerciendo la noble tarea de educar, en cualquiera de sus formas o niveles, sabemos que no nos vale el símbolo del barniz. No se trata de una mano de pintura educativa, sino que hemos de promover la construcción de las personas desde su interior. No vaya a ser que, al final, resuenen aquellas palabras pronunciadas por Jesús sobre quienes vivían de apariencias externas: sepulturas blanqueadas, aparentemente limpias pero llenas de corrupción y podredumbre. Somos lo que somos cuando nadie nos ve, o aquello que somos cuando le damos permiso a nuestra conciencia para leer nuestra verdad.

Una excusión al Teide en estos días es una posibilidad extraordinaria. Tomar contacto con la nieve y contemplar la belleza del paisaje encalado con el frío húmedo del invierno. Extraordinario, sí; pero no podemos olvidarnos de la verdad de nuestro Teide gigante, que, aunque blanco en sus laderas, guarda en su interior aquel fuego que, no hace mucho tiempo, derramó todo su poder destructor desde Cumbre Vieja, en la Isla de La Palma.

Todos somos un poco así: mucha nieve en el semblante y fuego en el corazón.