Esa hipoteca es una ruina

Cuando un mago peludo, como el aquí presente, firma una hipoteca, suele hacerlo con un interés fijo. Porque así uno tiene seguro lo que va a pagar llueva, truene o relampaguee. La gente más lista suele elegir los intereses variables, que es como jugar a la ruleta: si sube el euríbor pierdes y si baja sales ganando. Y hay otros aventureros que se lanzan a la piscina de las hipotecas vinculadas a una determinada moneda. Y en función de que esa moneda se deprecie o aprecie con respecto al euro ganan o pierden una pasta. Los que lo hicieron con el yen, por ejemplo, se estallaron como una pita por las fluctuaciones de esa moneda.

Algún alma pérfida ha filtrado esta semana una de esas noticias con la que no te puedes parar de reír, aunque al protagonista no le haga maldita la gracia. Parece que el vicepresidente del Gobierno y Consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha sido víctima también de una hipoteca multidivisa con la Caixa, hecha en yenes. La moneda estuvo en deflación y luego se disparó. Y le reventó el bolsillo a quienes, como nuestro político, la habían puesto de referencia para pagar sus créditos hipotecarios.

Rodríguez, harto de pagar sumas enormes, denunció judicialmente al banco alegando que le engañaron abusando de su buena fe y que suscribió la hipoteca sin tener conocimientos financieros suficientes para entender lo que estaba firmando. La Caixa, después de perder en dos instancias, ha llevado el caso al Tribunal Supremo considerando ridículo que el ex presidente y actual responsable de Hacienda de una Comunidad Autónoma no tenga los suficientes conocimientos económicos para saber lo que significa una moneda extranjera.

Como no hay que dudar de la palabra de Román Rodríguez ante los tribunales, cabe deducir que el vicepresidente y consejero de Hacienda no se entera en materias financieras. Y eso mismo tenía ayer escandalizado a algún líder empresarial que se preguntaba retóricamente: ¿”Y este es el señor que nos dice lo que tenemos que hacer con nuestras empresas?”. Por no hablar de los periodistas, que entre bromas y veras se partían la caja asegurando que el máximo responsable de la fiscalidad en las islas ha confesado en sede judicial que no tiene ni idea de los asuntos que atañen a su departamento.

En esta historia, que se ventilará en el Supremo, Román Rodríguez solo puede salir desplumado. Si pierde le va a costar una pasta gansa con el banco. Pero si le gana a la Caixa quedará judicialmente acreditado que como consejero de Hacienda es un paquete. ¿Cómo va a pontificar sobre el superávit, el déficit o la deuda quien no sabe ni la hipoteca que está firmando?