La arquitectura puede ser muy canalla. Edificaciones y materiales constructivos diseñados con crueldad y perversidad para la tranquilidad de los ricos. Aritmética para esconder a los pobres en las grandes urbes con la noble finalidad de no molestar a los pudientes. Hasta en el diseño de las ciudades la lucha de clases está presente. El urbanismo sibarita puede convertirse en una estocada casi definitiva a los derechos humanos sin el más mínimo rubor. Tenemos esa virtud extraordinaria de pedir empatía sin aplicarla, pese a que la ultrapobreza jamás se combate con más pobreza. No lo sabes, pero convives con la arquitectura hostil o también conocida como antipersona. Un recurso del diseño de espacios públicos en el que se aplican una serie de modificaciones con la finalidad de desalentar su utilización indebida, lo que en el lenguaje común se conoce como evitar que las personas sin hogar puedan refugiarse o descansar para pasar el día y la noche. Bancos y bajos de puentes con diseños terriblemente originales, con superficies de apoyo curvas, reposabrazos intermedios, o directamente con un formato individual para impedir que nadie pueda dormir en ellos. Bandas de pinchos o picos salientes en superficies como escalones, alféizares o patios cubiertos, y las rejas en soportales y zonas cubiertas; bancos que se reclinan protegidos con candados o soportes circulares para impedir que una persona pueda tumbarse. El material se puede solicitar en las empresas de construcción bajo el pedido de «pinchos antivagabundos». Y no son ejemplos exclusivos de ciudades brasileñas, americanas o japonesas. Los tenemos en España, sutilmente integrados en plazas, parques y zonas exclusivas de urbes como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. A los pobres hay que invisibilizarlos y que el turista y ciudadano de pleno derecho no sea incordiado con nimiedades de este calibre, mercantilizando así el espacio público que en teoría es de todos. Nos disfrazan con el mantra del orden y la seguridad, con políticas excluyentes sin contestación social a través de diseños que sin lugar a dudas generan odio a determinados colectivos. Sin embargo, no nos damos cuenta; no sabemos observar lo que tenemos a escasos metros de nosotros mismos. En Londres, los propietarios de unos lujosos apartamentos, valorados en 800.000 libras esterlinas, instalaron en la entrada de su edificio una especie de púas en el suelo para evitar que allí se refugiaran a dormir personas sin techo. Una imagen que se hizo viral pero que al cabo de los días se fue difuminando por eso que llamamos la vorágine de la actualidad. Pasamos página mientras ellos se clavan los pinchos. Llegamos hasta tal punto de indecencia que es difícilmente superable. Aunque no debemos irnos tan lejos, porque en muchos de los plenos de los ayuntamientos se aprueban medidas que fomentan la arquitectura hostil contra los pobres. Al final, lo importante es que los que pagamos impuestos estemos bien. Evolucionamos hacia la depredación de los colectivos más vulnerables y no nos percatamos de tamaña atrocidad, porque compartimos coexistencia con un fenómeno que hemos integrado y normalizado. Las ciudades ya no son tan amables y, mucho menos, habitables e inclusivas. A la vez que aumenta la lacra del sinhogarismo, la arquitectura contra los pobres en España sigue brillando en unas ciudades de progreso cada vez más deshumanizadas. La lucha de clases se debate también entre el hormigón y el metal. La arquitectura puede ser muy canalla.