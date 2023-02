Tremendo palo de agua cayó ayer a media tarde, estando yo limpia que te limpia en mi cantina ya que, al no haber actos de carnaval, la afluencia de clientes baja y es entonces cuando aprovecho para pasar un trapo y reponer producto de cara a los días fuertes.

A eso de las seis apareció por aquí mi amigo Rayco, director adjunto a la gerencia del Recinto Ferial, que no había almorzado y, al decírmelo, no dudé en ponerle un plato de condumio de mi viejita y media cuarta; se mandó las garbanzas con la misma rapidez que te soluciona cualquier problema o imprevisto que se produce en el recinto durante los actos del carnaval así como durante el montaje y desmontaje de las infraestructuras; tanto si no hay papel en la fotocopiadora como si se cae la acometida eléctrica, la solución siempre es la misma: llamar a Rayco.

El recinto te da mucha comodidad y también la seguridad del cumplimiento del programa del carnaval, sin tener en cuenta la meteorología. En el norte han tenido que aplazar el concurso de murgas y en Las Palmas, hace un par de años, casi celebran el carnaval en semana santa. Allí no tienen recinto y tampoco está Rayco. Muchos de mis clientes piensan que el escenario, y los concursos, deben volver a la calle. ¿Qué le da más ambiente a la ciudad? Si, pero la tranquilidad de que no tendrás que suspender ningún acto, no te la da la calle. Podremos discutir de la ubicación del escenario, del aforo, del aparcamiento, del sonido... de lo que quieran pero si, por ejemplo, es la final de murgas y fuera está diluviando, la final se celebra si o si. La tranquilidad también cuenta y, hoy por hoy, en ningún sitio, puedes celebrar un carnaval tan acogedor.