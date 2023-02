España, Marruecos y Canarias

La verdad es que a estas alturas del comienzo del año 2023 no sabemos que hacer con España y con Marruecos, ni con Canarias ni con el Sahara. De España y Marruecos solo sabemos de momento que el 2 de febrero, día especial de la Virgen de la Candelaria, estaba prevista una reunión entre el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. De hecho, supimos por los periódicos y vimos en las televisiones, que un avión oficial del reino de España volaba hasta Rabat con un equipo de once ministros españoles para participar en una reunión política entre ambos países donde participarían el jefe del Estado marroquí, el rey Mohamed VI, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Pero no. Nada de eso. Mohamed VI tenía que estar en Gabón y salió fuera del país como parece estar acostumbrado, entre Europa y África. Menos mal que recibió a la selección marroquí de fútbol por el Mundial de Qatar. El descanso era más importante que la reunión con Sánchez y el rey alauí le llamó por teléfono para justificarle su ausencia y le invitó a una próxima visita oficial. Entonces el portavoz marroquí de la RAN, Reunión de Alto nivel, sería el primer ministro, Aziz Akhannouch. Entonces el propio ministro de Asuntos exteriores del gobierno español, José Manuel Albares, no supo cómo justificar el desplante del rey marroquí al presidente del gobierno español para esta cumbre tan relevante que esperaban los españoles y los marroquíes desde hace diez meses, tras superar la crisis intergubernamental y el giro del presidente y del gobierno español ante el caso Sahara.

De Canarias tenemos que comentar la aparición en la prensa de noticias varias relacionadas con Marruecos. De un lado la información del gabinete del presidente Ángel Víctor Torres que señala que el viaje se centrará en los aspectos económicos y empresariales que afecten y sean competencias de la comunidad autónoma canaria. Especial tratamiento le han dado algunos medios de comunicación a las declaraciones del eurodiputado canario del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, respecto a la no votación por su parte de una resolución del Parlamento Europeo contrario a los intereses de Marruecos. Justificó su ausencia de la Eurocámara por encontrarse en Madrid. Ojo con la sumisión de España ante Marruecos y que no juegue con los sapos como bien le señala el historiador herreño, Juan Jesús Ayala.