Yo no sé. Y no me refiero a las murgas, cuyo protagonismo abarca casi una semana entera; tampoco me refiero a las comparsas, que cuentan, pero que van en auge, no en vano han conseguido este año colgar el cartel de entradas agotadas. Me refiero a las agrupaciones musicales cuyo concurso es esta noche. Esa fue la frase con la que acabé la conversa de anoche, ya casi con la luz del día, con mi amigo Toño El Brujo, que como buen amigo que es, no solo fue el último en marcharse sino que me ayudó incluso a recoger.

Me gusta que El Brujo venga porque analizamos la práctica totalidad del carnaval. Y muchas veces hemos pensado en nuestras agrupaciones, especialmente estos últimos años en los que van menguando llegando a ser siete, de las diez que eran hasta hace muy poco. Las agrupaciones reclaman más cariño y con razón pero... ¿qué podemos hacer para llenar su aforo? ¿Quizás porque no hay la variedad de estilos que había en la década de los ochenta? ¿Quizás porque a la gente, después de una semana tan intensa de murgas, lo que le apetece es descansar en casa? ¿Quizás les vendría bien un recinto más reducido como el Teatro Guimerá? ¿Quizás incentivando el espectáculo con algún añadido incluido? Me consta que todos los gerentes y concejales que hemos pasado por la organización hemos barajado alternativas para hacer más atractivo un concurso que sabe mucho a carnaval. Ojalá algún día alguien de con la tecla y veamos que el certamen de esta noche, también cuelga el cartel de entradas agotadas. Sin duda lo merecen y calidad les sobra, solo falta que, entre todos, encontremos la fórmula de arroparlas y que se sientan queridas porque, los clientes de mi negocio, y yo también, tenemos claro que ellas, también cuentan.