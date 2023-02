La liga de las ONG

El mundo necesita ayuda. Ante la falta de soporte de algunas administraciones públicas, en ocasiones por desidia y, en otras, por simple acomodo institucional, el tercer sector emerge como salvador de las pequeñas patrias repartidas por el mundo. El papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) es fundamental para hacer frente a los desafíos que se plantean en las sociedades actuales, tanto en las subdesarrolladas como en las desarrolladas, porque la pobreza es patrimonio de casi todos. Y como en todo, poderoso caballero don dinero entra en escena. Para mantener su supervivencia y continuidad, las ONG necesitan fuentes de financiación, porque sin ingresos es imposible que puedan conseguir sus objetivos de prestar apoyo a personas y países en estado de pobreza. En este sentido, las ONG obtienen recursos económicos de dos fuentes esenciales: donaciones de los fondos públicos y aportaciones del sector privado, ya sean individuos, como empresas o asociaciones. Íntimamente relacionado con esta cuestión, la batalla se juega también en el ámbito de las nuevas tecnologías. Las redes sociales son una plataforma prioritaria para las ONG. Consumidores en Acción elaboró a finales de 2021 el ranking de las diez organizaciones no gubernamentales españolas con más seguidores en Twitter. La Fundación Internacional de Derechos Humanos continúa en la primera posición, con 780.000 seguidores, y es la que ha experimentado el mayor incremento. Greenpeace España sigue en segundo lugar, con 612.000 seguidores. En el tercer puesto se mantiene Médicos sin Fronteras, con 429.000 (la cifra ha aumentado en 3.000 con respecto al ranking de mediados de 2019). En esta lista elaborada por Facua, la ONG Amigos de la Tierra vuelve a ocupar el cuarto lugar, con 308.000 seguidores. En el quinto, Unicef España, con 284.000 (ha subido en 12.000). El primer cambio en el ranking está en el sexto puesto, al que ha subido FACUA, frente al séptimo del análisis anterior. La asociación es la segunda que ha experimentado mayor incremento: tiene ahora 273.000 seguidores, 57.000 más que hace dos años. En séptimo lugar, bajando un puesto, Democracia Real Ya!, con 211.000 (ha bajado en 15.000). En el octavo puesto se mantiene Global Humanitaria, con 194.000 seguidores (7.000 menos). Después, Open Arms, con 187.000 seguidores, WWF España, con 182.000 (no estaban en el ranking anterior). Sin duda, las ONG tienen en las redes sociales un campo extraordinario para captar socios y poder ampliar su red de acción. Sin embargo, pese a que los jóvenes son los usuarios mayoritarios de las redes sociales, una encuesta del Programa Esade-PwC de Liderazgo Social, el compromiso de los jóvenes con las ONG, sin embargo, parece tener un carácter menos estable. Solo un 38% colabora económicamente con alguna ONG aportando de manera fija a la entidad, mientras que en cambio superan ampliamente la mayoría los que han colaborado como voluntarios, han comprado productos a empresas sociales o empresas responsables o han realizado un donativo económico puntual. Siempre nos quedarán ONG como la Asociación de Damnificados por las Políticas Culturales de Madrid; Apañaícos sin fronteras; Asociación de Parlamentarios y ex Parlamentarios Taurinos; Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores; y la Asociación de Amigos de Raphael.

@luisfeblesc