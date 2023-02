Y no me refiero a mi viejita, a quien tengo una noche si y otra también, rellenando garbanzas de conejo en salmorejo y no me pone ni una pega; lo digo porque llevo años diciendo que hace falta, mucha falta, una Concejalía de Carnaval. Algo parecido a aquello que le prometió Manuel Hermoso a Ani Oramas, en la década de los ochenta, cuando le dijo: Tú vas a ser la chica del Carnaval.

Muchos clientes de mi cantina opinan, igual que yo, que nuestra fiesta más importante debería estar gestionada por una empresa mixta de capital público o, en el peor de los casos, por una concejalía que no tenga que gestionar todas aquellas fiestas o eventos que nada tengan que ver con nuestras carnestolendas. Daría tiempo para revisar, acabada la fiesta, todo aquello que falla, posibles mejoras, ideas nuevas, por no decir que los técnicos de Fiestas no se verían presionados por el corre corre, que implica empezar a preparar el carnaval, al mismo tiempo que preparan las fiestas de mayo, la de los barrios, la navidad, los reyes y un largo etc. En alguna ocasión así se lo he expuesto al propio alcalde: nuestra fiesta, su industria, su desarrollo y puesta a punto, debe ocupar todo el año y no tan solo unos meses en los que, las prisas, son malas consejeras. Quizás así dará tiempo a hacerle al Carnaval una resonancia magnética y someter a mejora, todos aquellos actos en los que se falla, o que precisan una actualización, una mejora o una adaptación a los tiempos que corren, y que el propio personal de Fiestas lo tiene más claro, que quienes lo vemos desde fuera. Es tanto lo que repito esta cantinela que ya hay quien la ha bautizado como el cuento de la vieja majadera.