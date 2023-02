No habrá salida a la guerra de Ucrania sin bucear en su historia

Se nos habla a todas horas de la guerra de Ucrania: se la presenta como un combate entre democracia y autocracia y no se repara en las contradicciones en las que al mismo tiempo se incurre.

Así, se califica al presidente Vladimir Putin de dictador y de loco, de nuevo Hitler, por lo que no tiene sentido negociar con él. Se dice que si no se le para ahora, toda Europa, y no solo los vecinos de Rusia, está amenazada.

Al mismo tiempo se declara al Ejército de Vladimir Putin como ineficaz e incompetente o se explica que Rusia está a punto de agotar su capacidad militar y ha de pedir ayuda a China.

Y sobre todo se habla del país de Volodímir Zelenski como una nación homogénea, ignorando su heterogeneidad lingüística, religiosa y cultural y sobre todo su accidentada historia.

Como explica el italiano Marco Pondrelli en su excelente libro Ucrania, entre Rusia y la OTAN (1), para un sector de la historiografía ucraniana, el principado de Galitzia-Volinia representa el primer acto del Estado ucraniano, en el que hunde sus raíces la actual nación ucraniana.

Pero no nació entonces una identidad definida y clara con la aceptación de la cultura europea y cristiana frente a la eslava cristiano-ortodoxa, sino que hay que hablar de dos tradiciones culturales que se han mostrado hasta ahora incapaces de coexistir.

En la Primera Guerra Mundial, el pueblo ucraniano estuvo ya profundamente dividido: una parte combatió a favor del imperio austrohúngaro mientras que otra apoyó a la Rusia revolucionaria.

La guerra que se libró entonces en suelo ucraniano no fue entre Rusia y Ucrania: se trató más bien de una guerra interna entre un sector nacionalista claramente antirruso que apoyaba al Ejército blanco y otra que luchaba a favor de los ideales revolucionarios de los bolcheviques.

Y si hoy la narrativa oficial trata también de presentar al héroe nacional Stepan Bandera como un luchador frente a los dos totalitarismos del siglo XX – el comunismo y el fascismo–, se olvida demasiado fácilmente la participación de su Organización de Nacionalistas Ucraniana junto a las SS en varios pogromos.

Como también se olvida que cuando en 1991 se celebró un referéndum sobre la continuidad de la URSS un referéndum en forma de federación de repúblicas soberanas, un 83,5 por ciento de los ucranianos se declararon a favor.

O que el presidente de EEUU George H.W. Bush advirtió entonces del peligro de «un nacionalismo suicida» y dijo que su Gobierno no apoyaría a quienes quisieran sustituir «una tiranía lejana por un despotismo local».

Aunque es también cierto que, tras la tentativa de golpe de Estado en la URSS de agosto de 1991, el Parlamento ucraniano se declaró a favor de la independencia y organizó un referéndum para confirmarla, y que el propio Bush la apoyaría.

Fundar un Estado es siempre una tarea compleja, y mucho más en el caso de Ucrania, un país puente por el lugar geográfico que ocupa entre Oriente y Occidente, con una parte de la población que se ha sentido siempre próxima a Rusia y otra, que se siente europea. Un territorio que ha sido secularmente además objeto de deseo de sus vecinos polacos, húngaros o rumanos.

Y no conviene tampoco olvidar la mención que hace de Ucrania Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter, para quien ese país era solo un «peón» en el gran tablero geopolítico privado del cual Rusia dejaría de ser un «imperio euroasiático».

Una solución europea a la crisis de Ucrania pudieron ser los acuerdos de Minsk, que habrían evitado la guerra con una reforma en clave federal del Estado, autogobierno y elecciones locales en el Donbas rebelde y rusófono.

Pero, como señala Pondrelli, ni Francia ni Alemania, que los habían negociado, tuvieron fuerza ni voluntad para imponerse a Washington, que, siguiendo la doctrina Bzezinski, estaba decidido a meter a Ucrania de lleno en la órbita occidental para debilitar así a Rusia.

Esa impotencia del eje franco-alemán demuestra que Europa no ha logrado construir su propia autonomía y que se ha establecido una nueva dinámica interna en la OTAN en la que un país que ya no es de la UE como Gran Bretaña y el bloque más rusófobo –Polonia y los bálticos– determinan, junto a Washington, la política de defensa.

(1)Ucrania, tra Russia e Nato. Anteo Edizioni