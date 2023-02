‘Be water’

La historia de la cultura es la del machismo. El Otelo de Shakespeare es un asesino y Romeo un psicópata. Los boleros una cosificación de las mujeres. Los tangos un manifiesto del heteropatriarcado. El arte es un escándalo, desde la apología del rapto de Rubens hasta la impudicia de Goya que pintaba desnudas a las mujeres y vestidos a los caballeros. En fin, que todo está como está.

Esto es lo que da sentido al I Festival de Perreo Feminista, una herramienta «hacia el autoconocimiento», según el Gobierno de Canarias. No hay como mover el culo de un lado al otro para conocerse a uno mismo. ¿Cómo? Pues «resignificando los movimientos asociados al reguetón» y creando «un espacio seguro y de confianza donde sin miradas sexualizadoras y juzgadoras» podemos emplear la danza como «herramienta de empoderamiento, expresión, desahogo y diversión». Traduciendo del politiqués: bailar y mover el culo sin que miren y conocerte a ti mismo. ¿Costo? Cien mil euros.

Las ideas crean facturación. Como Shakira. El calentamiento global mueve millones en fondos oficiales, investigaciones, seminarios, conferencias o libros. Lo mismo ocurre con el liberalismo, el marxismo, el cristianismo y todos los ismos que ahora mismo abundan en este desquiciado mundo. Alrededor de todas estas actividades se crean nichos de oportunidad para el nacimiento de empresas y trabajadores que, además de ser fervientes defensores del ismo que toque, viven de ello.

El Gobierno de Canarias utiliza una asombrosa cantidad de fondos destinados a la igualdad de las mujeres para encargar estudios relativos al mundo del feminismo. Lo importante no es el resultado de los estudios, que pueden ir desde la perspectiva de género en las volutas del gótico florido a la vida sexual itinerante del cangrejo ermitaño: lo importante es la vida que florece a la sombra de esos encargos en el frondoso humedal del área pública dedicada a la igualdad. O sea, la subsistencia.

Todo esto no es más escandaloso que el dinero que los gobiernos gastan en clubes deportivos o en festivales de música clásica para melómanos. Los que mandan siempre riegan el suelo electoral con el dinero de los impuestos que paga obligatoriamente el ejército de los puteados ciudadanos. Pero hay que admitir, eso sí, que cien mil euros para que la gente joven mueva el culo bailando reguetón es una cifra escandalosamente alta. Sobre todo si tenemos en cuenta que de la mera observación se constata que es algo que suelen hacer sin ningún problema. Claro que eso de mover el trasero y autoconocerse es otra cosa. Es una disciplina superior. Be water, my friend. Vamos de culo y sin frenos.