Cumbre con Marruecos

… «El Tratado de Lisboa (2009) mandata a la UE adherirse al CEDH (art.6.2 TUE): ordena así un sofisticado diálogo interjudicial entre el TJUE de Luxemburgo, supremo garante de la primacía y eficacia del Derecho de la UE, y la Carta Europea de Derechos Fundamentales/CDFUE con el «mismo valor jurídico de los Tratados», art.6 TUE) y el TEDH de Estrasburgo».

Leer a veces Juan Fernando López Aguilar es como atravesar el desierto del Sáhara descalzo y sin agua. Se le entiende mejor cuando habla coloquialmente y dice cosas tan evidentes como que en las relaciones con Marruecos si hay que tragarse un sapo… pues se traga. Porque con los vecinos hay que llevarse bien.

Estoy de acuerdo con el eurodiputado socialista. Sobre todo porque el último sapo, de considerable tamaño, se lo tragó su partido, el PSOE, que durante décadas tuvo una romántica relación con el Frente Polisario que se rompió de la noche a la mañana por decisión de Pedro Sánchez.

Sobre ese brusco cambio de posición se han inventado relatos abracadabrantes: supuestos hechos de la vida privada de Sánchez cazados en su teléfono móvil por los servicios de inteligencia de Marruecos o incluso delirantes informes secretos que demostrarían, vete a saber cómo, que Rodríguez Zapatero sabía con antelación que se iban a producir unos sangrientos atentados islamistas en España. Estos delirios, faltos de prueba alguna, implicarían que el rey Mohamed VI tendría agarrado por salvas sean las partes a Sánchez. Un peliculón.

La realidad suele ser más sencilla que las ficciones. Para Europa es imprescindible contar con Marruecos: un estado autoritario, que protege sus fronteras de maneras que a un gobierno europeo le están vedadas. Ese país es un vecino estratégico: el carísimo tapón que necesitamos con África. Y no hay más historias. Eso sí, mientras el pacifismo pide en España más mantequilla y menos cañones, Marruecos lleva años armándose hasta los dientes para tener operativo el ejército más potente de una zona en la que, ¡oh la la!, casualmente estamos nosotros.

Pedro Sánchez ha cambiado la estrategia de España con Marruecos –en el Sáhara– sin contar con su partido, sin contar con el Congreso y sin contar con Canarias. Mejor solo que mal acompañado. El Gobierno canario no ha estado en las conversaciones sobre las aguas cercanas a nuestras islas. Y no estará en la próxima cumbre entre España y Marruecos. Ángel Víctor Torres, siempre disciplinado, se marcha de viaje oficial a Cuba y Venezuela, donde hay miles de canarios emigrantes que votarán en las próximas elecciones. Así que el vecino no estará en la reunión con su vecino. Estará el que se traga los sapos.