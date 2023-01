Un día, excavando los cimientos de un complejo turístico encontrarán un yacimiento aborigen con los restos mortales de un periódico llamado La Tarde. Pero que no cunda la alarma: la obra no se paralizará, porque la historia de nuestra isla no está protegida.

Esos huesos de plomo de linotipia y papel de prensa han sido rescatados del olvido por José Luis Zurita, descendiente de quien hizo de aquel periódico vespertino una cabecera de prestigio. A lo largo de un libro prolijo y documentado, Zurita, que presentó a su criatura esta semana, nos lleva por la historia de aquel periódico, que es la de nuestras islas y la de la infausta España, de sus sombras viejas y sus nuevas luces. Aquí está pasando algo raro porque los periodistas empiezan a conocerse reconociéndose. Hay pocas profesiones tan cainitas, créanme, luego es una novedad. Zurita ya peina sus canas, pero no pertenece a la generación decimonónica de Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia, que empezó su vida profesional en la vieja Jornada Deportiva, que pertenecía a esta casa de EL DÍA. Eran tiempos de papel en donde escribir no era una manera de ganarse la vida, sino una forma de gastarla. «No le digas a mi madre que trabajo en un periódico, por favor. Dile que limpio en un burdel». A pesar de que denigrábamos la profesión con humor fúnebre, en aquellos años de libertad sin ira los medios de comunicación colaboraron de forma decisiva en crear un espacio de democracia. De una forma tan decisiva como hoy, tiempo de trincheras y bayonetas, están ayudando a destrozarla. Daniel Cerdán tiene la piel de un rinoceronte, el entusiasmo de un adolescente y la capacidad de trabajo de un estajanovista. La Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) le ha dado el premio Patricio Estébanez, colocándole en la orla en la que ya están Eliseo Izquierdo, Ricardo Acirón, Elfidio Alonso, José Siverio, José Antonio Pardellas y Juan Carlos Carballo. Nombres que hicieron la historia contándola honradamente. Me parece bien que los periodistas se ocupen de los periodistas en unos momentos donde el meteorito de internet amenaza con la extinción del viejo oficio de contar lo que pasa. Las amenazas de una profesión generalmente mal pagada y peor tratada vienen desde fuera y desde dentro. No está nada mal que en medio del naufragio de la tolerancia y la razón los decrépitos plumillas, cagatintas o juntaletras se sientan apoyados, al menos por los suyos. Por los que se fueron y los que quedan, me alegro de poder aplaudir a estos tipos raros, difíciles y maravillosos con los que viví los mejores años. Cuando la tinta era más limpia y los renglones torcidos eran más rectos.