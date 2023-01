Enero, La Orotava y Cuba

Mi padre, Isidoro, nació en La Orotava el 2 de enero de 1916. Se casó con mi madre, Herminia, el 1 de enero de 1940. Este relator fue el primogénito de la familia y nació en La Orotava el 29 de enero de 1942. Acuario bien definido, como me recordaban algunos amigos.

Circunstancias de la vida me llevan a vivir a la calle Calvario de la Villa orotavense, al lado de don Antonio Santos y cerca de la casa familiar de don Domingo, párroco de San Juan del Farrobo, que me enseñó muchas cosas de La Orotava y particularmente de sus relaciones con las Américas, principalmente. De Cuba me enseñó el sepulcro del pariente materno que está enterrado en el altar mayor de la iglesia de San Juan, Mateo González Grillo, un ejemplo de indiano del siglo XVIII. Lo pude comprobar entonces en el libro Orfebrería de Canarias, de su sobrino Jesús Hernández Perera, rector de la Universidad de La Laguna. De su sobrino, el catedrático Manuel Hernández, nacido también en enero, aprendí mucho de Cuba, al igual que de su pariente Paco González Casanova, amigo de Fidel Castro, de Dulce María Loynaz y de Eusebio Leal, personajes singulares de la historia cubana. Me enseñaron muchas cosas de la isla caribeña y de sus gentes. También de Leonor Pérez, la madre tinerfeña del ínclito José Martí, nacido también en enero de 1853, el día 28, y cuyo padre fue militar valenciano en Cuba.

Curiosamente, Paco Glez. Casanova fue el responsable del hermanamiento de La Orotava con la ciudad cubana de Sancti Spiritus en el verano de 1986 hasta el punto que Cuba se volvió «espirituana y orotavense» y meses más tarde se colocó una tarja en honor de Leonor Pérez, que se emplazó en El Mayorazgo de la Villa orotavense. Por su apoyo a la Cuba revolucionaria el gobierno caribeño le concedió un reconocimiento oficial y fue nombrado presidente de la Asociación canario cubana José Martí. También en mi etapa de eurodiputado organizamos en la sala Teobaldo Power de La Orotava un concierto en 1995 con Los Sabandeños para recordar el centenario del fallecimiento de José Martí en Dos Ríos, mayo de 1895. Cuba formaba parte entonces del imperio español. Ahora el sábado 28 de enero de este año 2023 proyectamos en el Molino de Ana, situado en la Piedad de La Orotava, un documental de Producciones Ibora sobre Los Canarios en la guerra de Cuba, 1895-1898, del director canario Federico Pérez, con guion de Fernando Díaz, cronista oficial de Ycod de los Vinos. Así recordamos los 170 años del nacimiento de José Martí en La Habana.