El mejor desgobierno de la democracia española

En el periódico El Mundo, de fecha 15 de diciembre del año 2022, apareció un artículo del profesor universitario gallego don César Antonio Molina en forma de Consejo Gratuito que le puso un nombre algo revolucionario: Nosotros, los sediciosos.

Cuando terminé de leerlo me sorprendió saber quién era el autor del artículo por cuanto decía cosas muy duras respecto al gobierno que lidera el señor Pedro Sánchez en coalición con otros colegas aunque en realidad se centraba en el actual presidente español. Busqué en internet y me encuentro con los datos del profesor Molina. Había nacido en A Coruña el 14 de septiembre de 1952 y se educó en la universidad de Santiago de Compostela. Escritor, traductor, profesor universitario, gestor cultural y político español independiente (léase ministro de Cultura durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en los años de 2007 a 2009). Buscando también información de nuestro personaje me encontré que fue autor, entre otros muchos, de cuatro libros muy llamativos: Todo se arregla caminando, en 2016; Calmas de enero, en 2017, Para el tiempo que reste, en 2020 y ¡Qué bello será vivir sin cultura!, en 2021. El título de este ultimo libro me llevó a pensar en el contenido del Consejo Gratuito con que nos ilustró César Antonio Molina, habitual escritor del periódico El País. Algo tuvo que pasarle en el mes de diciembre pasado y al parecer manifiesta claramente su actitud ante las decisiones tomadas recientemente por el ejecutivo socialista que abarca a todos los partidos que apoyan al PSOE de Sánchez. Así no es de extrañar el Consejo Gratuito que nos ofrece a la ciudadanía española interesada y preocupada por el futuro democrático del país. Por eso combino los títulos de algunos de sus libros donde aparecen frases como: Todo se arregla caminando, Calmas de enero, Para el tiempo que reste y ¡Qué bello será vivir sin cultura! Quizás por ello no es de extrañar la reacción política de otros amigos, profesores canarios, acerca de la posición adoptada por el presidente Sánchez, que se ha empeñado en liderar el mejor desgobierno de España, en palabras de gente sensata ante situaciones vividas recientemente en las Cortes españolas, donde las sediciones han sido las protagonistas de las emociones que han sustituido las razones legales y constitucionales hasta el punto que las citadas emociones están resultando más peligrosas que la fisión nuclear, en palabras de nuestro exministro de Cultura, César A. Molina.